Мумие для лица и тела

Мумие или горная смола - это загадочное природное средство, происхождение которого так до конца и не выяснено. Что впрочем, не мешает признать его лечебные чудодейственные свойства и эффективно использовать в официальной и народной медицине, а также при лечении многих косметологических проблем.

Мумие от морщин

Для омоложения и от морщин в домашних условиях можно приготовить великолепный тоник. Делается он на основе красного сухого вина. Качество вина имеет значение - обязательно купите вино в бутылке от хорошего производителя. Порошковое вино из бумажных пакетов для этого рецепта не годится.

Прежде всего, нужно тщательно растолочь 1-2 таблетки мумие, чтобы получился порошок. Затем этот порошок нужно добавить в 40-50 г красного сухого вина. Смесь из мумие от морщин вылить в пузырек темного стекла и поставить в холодильник. Тоник будет готов через сутки.

Протирать им лицо 1 раз в день, избегая попадания в глаза и на веки. С жирной кожи тоник можно не смывать. Для сухой кожи тоник наносится, как маска на 10 мин. и смывается прохладной водой.

Хранить в холодильнике. Примерно через 7-10 дней будут видны первые результаты - кожа станет сияющей, мелкие морщинки разгладятся, исчезнут прыщи и рубцы от них. Мумие от морщин применяется с давних пор, это средство очень эффективно и практически не имеет противопоказаний.

Мумие от прыщей

Мумие прекрасно избавляет от прыщей. Используйте его, как тоник (рецепт см. выше), а также как очищающее и лечебное средство.

- Чтобы избавиться от прыщей - советует очищать лицо с помощью мумие. Рецепт: растереть 2 таблетки мумие и растворить его в стакане остывшей кипяченой воды. Этим составом протирать лицо 1-2 раза в день после умывания.

- Также мумие от прыщей хорошо помогает в виде маски. Рецепт: растереть мумие в порошок, смешать с водой или отваром календулы до состояния густой кашицы. Нанести кашицу точечно на проблемные участки кожи на 15 мин., смыть прохладной водой.

Мумие в шампунь

Самый простой способ укрепить волосы с помощью мумие - просто добавить его в свой обычный шампунь для волос.

Мумие в шампунь нужно добавить в количестве не менее, чем 2-3 таблетки. Предварительно их нужно растереть в порошок и размешать в 2 ст. ложках воды. Полученный раствор влить в бутылочку с шампунем. Доза дана из расчета на стандартный флакон 150 мл.

Перед употреблением бутылочку с шампунем нужно хорошенько встряхнуть, чтобы мумие равномерно перемешалось, затем нанести шампунь на волосы, втереть и оставить так на 5 мин., затем все смыть водой.

Маски из мумие

Маски из мумие имеют омолаживающее действие, помогают регенерации тканей, устраняют воспаления и удаляют токсины.

Маски из мумие готовят в домашних условиях, как для лица, так и для волос.

Маски для лица с мумие

- Для жирной и комбинированной кожи лица приготовьте маску с мумие по следующему рецепту: 1-2 таблетки мумие (2 г) растолочь в порошок и растворить его в 1 ст. ложке молока (воды или отвара трав). Слегка взбейте 1 белок вилкой и добавьте в него мумие с молоком. Если на лице нет купероза - то можно добавить 1 ч. ложку меда.

Нанести эту маску на лицо на 20 мин., затем смыть прохладной водой. Делать маску можно 1 раз в неделю.

Эта маска для лица с мумие прекрасно тонизирует и питает жирную кожу. Антиоксидантное действие мумие заметно сразу же - после маски кожа выглядит свежей и сияющей.

- Для нормальной и сухой кожи приготовьте питательную маску с мумие по несколько другому рецепту: 2 таблетки мумие (2 г) растолочь в порошок и растворить его в 1 ст. ложке молока (или сливок). Слегка взбейте 1 желток вилкой и добавьте в него мумие с молоком. Если на лице нет купероза - то можно добавить 1 ч. ложку меда.

Нанести эту маску на лицо на 10 мин., затем смыть прохладной водой. Делать маску можно 1 раз в 10 дней.

- Маски для лица с мумие прекрасно лечат проблемную, жирную кожу. Рецепт: 2 таблетки мумие (2 г) растолочь в порошок и растворить его 1 ч. ложке лимонного сока. Хорошенько взбить 1 яичный белок, перемешать все ингредиенты и нанести маску на очищенную кожу.

Смыть через 15-20 мин. прохладной водой.

- Самый простой способ приготовить маску для лица с мумие - прост, как все гениальное. Возьмите свой обычный питательный крем, выдавите примерно 1 ч. ложку в мисочку. Отдельно разотрите 1 таблетку мумие до состояния порошка и разведите его в 1 ч. ложке воды. Перемешайте все ингредиенты и нанесите на кожу на 10 мин. Смывать прохладной водой.

Маски для волос с мумие

Маски для волос с мумие значительно улучшают состояние волос, ускоряют их рост, делают гуще и сильнее.

- Если вы пользуетесь ополаскивателем для волос, то для приготовления маски для волос с мумие потребуется растереть 3 таблетки мумие, размешать получившийся порошок в 2 ст. ложках воды и добавить их во флакон с ополаскивателем (150 мл).

После мытья головы нанесите ополаскиватель с мумие на волосы по всей длине и оставьте так на 5-10 мин., затем смойте водой.

- Еще проще маска для волос с мумие на основе воды. 2-3 таблетки мумие растереть до состояния порошка, растворить в ½ стакана воды, перемешать и втирать жидкость в корни волос.

Важно! Волосы должны быть чисто вымытыми!

Оставить маску на 2 часа и смыть простой водой.

Эта маска прекрасно укрепляет корни волос и способствует их росту. Помогает при выпадении волос.

- Еще одна маска для волос с мумие делается на меде. Рецепт: растереть 5 таблеток мумие и смешать их с 5-6 ст. ложек меда, добавить 1 ст. ложку сока лимона, клюквы или облепихи. Можно добавить чуть-чуть воды. Втирать маску в корни волос, а потом нанести на всю длину. Надеть полиэтиленовую шапочку, а сверху платок. Держать 30-40 мин. Смыть водой. Маску наносить на чистые волосы!

Если ваши волосы сухие, ломкие и поврежденные - добавьте в состав этой маски 1 желток.

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Алевтина Мармеладова