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Зверобой на масле

Зверобой на масле
 

Издавна зверобой известен своими многочисленными полезными качествами. Благодаря лечебным свойствам этого растения, отвары и масла на его основе широко и часто применяются как в народной медицине, так и в косметологии.

Мы предлагаем использовать зверобой на масле в качестве крема для рук. Настой зверобоя на масле лечит любые ранки, кожу, а также суставы рук.

Делается он так:

в бутылочку на одну треть положить сушеные или свежие цветочки зверобоя, залить растительным маслом доверху, закрыть пробкой. Бутылочку поставить в холодильник на нижнюю полку. Через месяц настой готов.

Им надо смазывать чистые руки на ночь.

Утром кожа рук будет мягкой, нежной, ранки быстро заживут, раздражение на коже исчезнет. Вот такой лечебный и косметический эффект имеет этот настой.

Валентина Соломатина
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