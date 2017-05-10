Рыбий жир для красоты волос и кожи

Натуральный продукт, рыбий жир весьма полезен для красоты. Применение рыбьего жира многогранно. Крайне полезными окажутся для вас приготовленные в домашних условиях маски.

Для ухода за состоянием волос применяется несложная, но эффективная косметическая маска, составленная из масла растительного происхождения (сасанква, жожоба, репейного) и рыбьего жира.

Для поддержания кожи лица в хорошем, здоровом состоянии можно тоже воспользоваться рыбьим жиром – нужно всего лишь проколоть парочку капсул с рыбьим жиром и нанести его тонким слоем на чистую кожу. Через полчаса маска смывается теплой водой, а лицо протирается тоником.

Для борьбы с появившимися пигментными пятнами применяется следующая маска: в пропорции один к одному смешиваются мед и рыбий жир, наносятся на проблемные участки кожи на тридцать минут и смываются отваром из ромашки.

Для усталой, немолодой кожи тоже есть рецепт, который способен дать ей мощный энергетический заряд: нужно равные доли рыбьего жира, лимонного сока и сметаны смешать, на полчаса нанести на лицо. Маску желательно снять косметическим шпателем, а лицо промыть поочередно в теплой и холодной воде.

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Алевтина Мармеладова