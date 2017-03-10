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Медовая вода для умывания

Медовая вода для умывания
 

Продукты на медовой основе широко используются во время домашних SPA-процедур. Среди них медовая вода для лица является эффективным средством для ежедневного очищения и питания кожи. Благодаря содержанию витамина А, витаминов группы Б, органических кислот кожа приобретает «иммунитет» к физическому старению.

Одну столовую ложку меда размешивают в двух стаканах теплой воды. Этой водой умываются на ночь в течение 5-7 минут, после чего лицо ополаскивают теплой водой без мыла.

Благодаря медовому умыванию, в клетках кожи происходит набухание (поддерживается внутреннее давление в клетках), улучшается обмен веществ и обеспечивается питание клеток необходимыми ценными косметическими и антибиотическими веществами.

Умываясь такой водой каждый день, вы сохраните эластичность кожи, ее свежесть и бархатистость.

Александра Дроздова
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