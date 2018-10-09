Лазерная эпиляция: заметки на полях для перфекционистов

Современная жизнь диктует нам определенные правила, несоблюдение которых может заставить нас чувствовать себя неуютно.

Одна из таких условностей — необходимость проведения эпиляции, что в домашних условиях отнимает массу сил и времени. А время, как известно, ресурс невосполняемый, так не лучше ли делегировать этот вопрос специалистам?!

Однако найти такового не слишком легко. О том, на что следует обратить внимание, рассказывают эксперты сети медицинских центров EPILAS.

Их клиники аппаратной лазерной эпиляции функционируют уже полтора года, и за этот период в них побывало более 14 тысяч клиентов. Так что в данном случае у заведения наработаны и репутация, и опыт.

Но вернемся к основному вопросу. Как известно, не все то золото, что блестит. Так, и не каждому салону красоты можно и стоит доверять свои здоровье и красоту. Прежде всего, имея в виду лазерную эпиляцию, всегда стоит держать в голове, что проводить процедуру могут только врачи!

Это принципиальный момент, который соблюдается далеко не везде. Следующее — эффективная процедура должна проводиться только на специальном оборудовании, которое не предоставляется всех подряд, а только — конторам, у которых все в порядке с лицензией. Не стоит забывать, что профессиональные лазеры — источник повышенной опасности.

А что предлагают обычные коммерческие заведения, гордо именующие себя салонами красоты? Они готовы сделать вам так называемую лазерную эпиляцию с помощью… фотоэпиляторов.

А надо сказать, что эти приборы имеют совершенно иную мощность и возможности по глубине воздействия на область эпиляции.

Стоит упомянуть и о том, что условия их сертификации максимально облегчены, что также свидетельствует об их возможностях… И ладно бы только это.

После такой эпиляции, оказывается, можно и осложнения получить — патологический гипертрихоз, то есть волоски могут чрезмерно разрастись. И еще маленький нюанс — для светловолосых людей процедура вообще не даст эффекта.

Вернемся в клиники респектабельные. Достаточно ли того, чтобы просто прийти туда? Увы, все не так просто. Лазерная эпиляция предполагает крепкое сотрудничество клиента и доктора.

Клиент готовит кожу к процедуре (для эффективности манипуляции она должна быть аккуратно выбритой) и дисциплинированно соблюдает график приходов на сеансы, а требуется их — до ощутимого результата — от шести до десяти.

А уже доктор, в свою очередь, выполняет профессионально свою работу, используя все знания и умения.

Еще от клиента требуется терпение. Ведь после первых трех-четырех процедур заметного эффекта (уменьшения количества растущих волосков) еще не будет.

А судьи кто? Конечно, прекрасные дамы, которые проходят процедуры и могут рассказать об их эффективности.

Так, давняя клиентка сети клиник EPILAS Ирина Б. отмечает: "Результатом довольна, про бритву до сих пор не вспоминаю и, надеюсь, что уже никогда не вспомню, потому что от нее только раздражение и лишний рост волос." Довольна Ирина и стоимостью услуг, а также — приветливостью персонала.

Если продолжать рассказывать о сети клиник EPILAS, компания хорошо развивается. Даже открыли совсем недавно новую удобную клинику рядышком с метро "Рижская".

Но из нового там — лишь оборудование и ремонт. Принципы же, которые исповедует EPILAS, остаются прежними. Их озвучила нам управляющий директор сети клиник EPILAS Светлана Добровольская.

Прежде всего, — добросовестно осуществлять основную деятельность компании — "качественно делать лазерную эпиляцию", а также — осуществлять взаимодействие клиники и клиента таким образом, чтобы последнему "хотелось вернуться" в EPILAS.

Давайте резюмировать — для осуществления успешной эпиляции необходимо подобрать клинику с добросовестными специалистами и надлежащим оборудованием, в которой во главу угла ставят безопасность и удобство клиента.

Если вы решите отдать предпочтение сети клиник EPILAS, все подробности о стоимости услуг и записи можно узнать по бесплатному номеру телефона 8 (800) 22-000-22 или на сайте epilas.ru.

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