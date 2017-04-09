Пять эффектов, которые вы заметите, когда перестанете есть сахар

Давайте сразу определимся: сахар не является злом сам по себе. Но проблема в том, что его добавляют практически во все промышленные продукты - даже в молоко.

Так что если вы едите много обработанных продуктов, то почти наверняка съедаете намного больше сахара, чем вам необходимо. В общем, если вы радикально сократите количество потребляемых сладостей (замените их на фрукты, например) и перестаньте добавлять сахар в чай и кофе, то однозначно станете намного здоровее.

Нужна конкретика? Вот пять вещей, которые произойдут в вашей жизни после того, как вы перестанете есть сахар сознательно.

1. Вы станете энергичнее

Как ни странно, многие из нас в периоды серьезной усталости пьют кофе с сахаром или, что еще хуже, сладкие энергетические напитки. Объясняется это просто: сахар действительно возвращает вам бодрость. Но, к сожалению, совсем не надолго.

А вообще сахар делает все для того, чтобы вы чувствовали себя хронически уставшим. Он блокирует способность вашего организма сохранять запасы энергии. Как только он переваривается - а это происходит всего за час - вы снова начинаете клевать носом. И вам снова нужно съесть или выпить что-то сладенькое. Получается замкнутый круг. Разорвать цепи которого можно только за счет радикального сокращения потребления сахара.

2. Ваш вес стабилизируется

Сахар заставляет вас есть еще больше сахара. Серьезно, он вызывает химическую зависимость!

Давайте смотреть правде в глаза: большинство обработанных продуктов содержат тонны соли и сахара, и ваше тело вместе с ними постоянно потребляет "лишние калории".

Сахар также провоцирует чувство голода и заставляет вас переедать. Вот почему эффект от "Сникерса" проходит очень быстро, и уже через час после перекуса шоколадным батончиком вы готовы съесть слона.

3. Ваш кишечник начнет лучше справляться со своей работой

Если бы ваши внутренние органы могли разговаривать с вами, то они попросили бы вас есть как можно меньше обработанных сладких продуктов.

Вы замечали, что сладкоежки ходят в туалет чаще других? Это неслучайно: кишечник перерабатывает сахар в первую очередь. И если его в еде было слишком много, то он просто не успевает перерабатывать все остальное до тех пор, пока оно не попадает в толстую кишку.

4. Вы перестанете любить сладкое

Это факт: сахар заставляет вас хотеть сахар. Если вы исключите его из своего рациона, то со временем желание везде и всюду заказывать десерт пройдет. Вы полюбите фрукты. А торты и пироги со временем будут казаться приторно сладкими.

5. Ваша кожа будет выглядеть более здоровой

Никак не поймете, что происходит с вашей кожей, несмотря на то, что вы "балуете" ее кремами и мазями? Вполне возможно, что излишки сахара портят ее изнутри.

Если в вашем организме хронический избыток глюкозы, кожа будет сухой, а все ваше тело начнут покрывать прыщи. Это естественная реакция организма. Всемирная организация здравоохранения рекомендует: вы должны получать от сладостей не более 5% от общего числа потребленных за день калорий. Как добиться того, чтобы эта норма не казалась чем-то из ряда вон выходящим?

Начните с малого. Просто обращайте внимание на то, что едите и пьете. Сколько в этом сахара? Может, пришло время отказаться от холодных бутилированных чаев и Кока-колы?

Конечно, это не просто, но помните: зависимость от сахара проходит всего за три недели. Если вы сможете их пережить, то после этого "освободительного" периода просто не сможете есть что-то слишком сладкое. Вас будет от него тошнить.

И главное: игра 100% стоит свеч, а результат - труда.

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Алевтина Мармеладова