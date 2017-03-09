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Омолаживающая гимнастика для рук

Омолаживающая гимнастика для рук
 

Чтобы ваши руки долго сохраняли гибкость и молодой вид, не ленитесь среди дня выкраивать несколько минут для несложной гимнастики, которую можно делать в любом месте и в любое время.

Вот эти несложные упражнения. которые так необходимы для красоты и здоровья наших рук:

- Вытяните руку вперед, энергично раздвиньте пальцы - и сразу же соедините.

- Раздвиньте пальцы. Двумя пальцами одной руки постарайтесь развести каждые два пальца на другой руке как можно дальше друг от друга. Затем смените руки. После упражнения расслабьте пальцы и потрясите кистями.

- Возьмите в руку резиновый мячик. Сильно сожмите его кончиками большого и указательного пальцев сначала одной, затем другой рукой. За неимением поблизости мячика это же упражнение попробуйте сделать, представив, что сжимаете мячик, а он сопротивляется.

- Сжимайте резиновый мячик с разной силой.

Упражнения на гибкость рук:

- Руки положите ровно. По очереди раздвигайте пальцы, начиная с мизинца, затем в обратном порядке.

- Указательным пальцем одной руки по очереди оттяните пальцы другой руки. Поменяйте руки. В конце упражнения сцепите оба мизинца и потяните в разные стороны.

- Соедините ладони. Отогните пальцы как можно дальше наружу, затем скрестите их, сожмите — и расслабьте. Повторите несколько раз.

- Вытяните руки вперед. Вращайте кистями 10 раз по часовой стрелке и 10 раз — против.

- Поверните руки ладонями вниз, переплетите пальцы, затем медленно, круговым движением поверните руки ладонями вверх, одновременно раскрывая пальцы. Повторите в обратном порядке.

Идеальными упражнениями для пальцев являются игра на пианино, печатание или шитье, но тут главное не перестараться. Увы, сейчас появилась даже новая болезнь, связанная с чрезмерной работой за компьютером, — так называемый синдром запястного канала. Поэтому, если вы работаете с клавиатурой, обязательно давайте пальцам передышку, разминайте их.

Валентина Соломатина
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