6 советов по уходу за жирной кожей

Обладательницам жирной кожи не позавидуешь: блеск, расширенные поры, угри и другие дефекты доставляют немало неудобств. Конечно, решить проблему за считанные дни не удастся, но вот регулярное очищение, маски и сбалансированное питание помогут привести лицо в порядок.

Советы:

1. Для того чтобы снизить жирность кожи, следует в первую очередь обратить внимание на рацион. Диетологи советуют употреблять как можно меньше жирной пищи, жареных блюд, соленых и копченых продуктов, а также сладостей и газированных напитков. Сократите количество животных жиров, постарайтесь заменить их нежирным мясом птицы, рыбой, субпродуктами.

2. Молочные продукты лучше употреблять обезжиренные. А вот растительные жиры оказывают на кожу благоприятное воздействие, особенно те, что содержат омега-3 кислоты (льняное и кедровое масло). Ешьте больше свежих овощей и фруктов, включите в рацион бобовые, яйца, сухофрукты.

Сладости, сдобную выпечку, шоколад употребляйте в строго ограниченном количестве.

3. Не забывайте и о косметическом уходе за жирной кожей. Умывайтесь два раза в день прохладной водой, поскольку горячая стимулирует работу сальных желез. Если жирный блеск появляется вскоре после умывания, увеличьте количество процедур до 5-6. При этом не обязательно использовать каждый раз средство для умывания.

Старайтесь избегать применения лосьонов и тоников, содержащих спирт. Вместо этого можно использовать народные средства, которые избавят вас от жирного блеска.

4. В качестве такого средства вполне подойдет лимон. Он прекрасно справляется с избыточной секрецией сальных желез. Для этого выдавите несколько капель сока на ватный тампон и протрите им проблемные участки.

Лимон не только поможет избавиться от излишков жира, но и способствует скорейшему обновлению клеток.

5. Для борьбы с жирностью кожи можно использовать уксус. Он сужает поры, препятствует, попаданию в них пыли и грязи, провоцирующих образование угрей. Смочите в уксусе ватный тампон, протрите лицо и через 10-15 минут умойтесь прохладной водой.

При чувствительной коже столовый уксус можно разбавить водой в равных пропорциях.

6. Отлично справляется с жирностью кожи маска из белой глины. Для этого возьмите 1 столовую ложку глины, половину столовой ложки сока лимона и столько же меда, хорошо перемешайте и нанесите на кожу. Оставьте маску на 15-20 минут, затем умойтесь прохладной водой.

Такая маска обладает не только очищающим эффектом, но и хорошо подсушивает кожу.

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Александра Дроздова