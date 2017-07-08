Супер-маска от морщин

Ох уж эти морщинки. С ними сталкивается любая женщина. И приходит пора решать, как от них побыстрее избавиться. Мы хотим предложить замечательную, безопасную и эффективную альтернативу маску для лица.

Для приготовления этой супер-маски вам потребуется:

картофельный крахмал – 1 ст.л.

свежевыжатый морковный сок – 5 ст.л.

сметана – 1 ст.л.

Как приготовить супер-маску от морщин:

Растворите в половине стакана воды картофельный крахмал. Вылейте в кастрюлю, добавьте пол-литра кипятка и поставьте на огонь. Варите смесь до загустения постоянно помешивая.

После того, как смесь немного остынет, добавьте в нее свежевыжатый сок моркови и сметану. Тщательно перемешайте и нанесите на лицо на 20-25 минут.

Затем смойте маску теплой водой, нанесите на кожу питательный крем.

Если смесь осталась, поставьте ее в холодильник и используйте в течение 3 дней.

Чтобы был хороший эффект – маску нужно делать именно 3 дня подряд. Тогда маска отлично удалит следы усталости и мелкие морщинки и складочки.

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Валентина Соломатина