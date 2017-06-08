Профилактика остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника

Поясничный остеохондроз - это дистрофические изменения в межпозвонковых дисках поясничного отдела позвоночника. Как правило, это одна из самых распространенных проблем спины.

Причиной поясничного остеохондроза является хождение человека в вертикальном положении, где наибольшая нагрузка приходится именно на поясницу. Также пагубное влияние на позвоночник оказывают гиподинамия (малоподвижный образ жизни), неправильное питание, ожирение, стрессы.

Основной признак заболевания - боль. При пояснично-крестцовом остеохондрозе она возникает в пояснице внезапно или постепенно нарастая, достигает наибольшей остроты через 2-24 часа. Боли бывают ноющими, стреляющими, жгучими и режущими.

В период острой боли противопоказаны упражнения, связанные с разгибанием спины, так как усиливается давление на межпозвоночные диски, наклоны вперед более 20 градусов. Также ни в коем случае нельзя выполнять динамические упражнения, которые способствуют улучшению подвижности в больном участке позвоночника.

Лечебная гимнастика при поясничном остеохондрозе назначается через 2-3 дня после стихания острых болей. Хорошо начинать упражнения с положения лежа, которые не вызывают усиления болей.

Ниже предлагается комплекс упражнений для лечения и профилактики остеохондроза поясничного отдела позвоночника. Данные упражнения направлены на вытяжение позвоночного столба, что способствует декомпрессии нервных корешков и окружающих его сосудов, а также на укрепление мышечного корсета. Тренированные мышцы разгружают позвоночник и уменьшают нагрузку на позвоночные диски.

Упражнение 1.

Исходное положение - лежа на животе. Левую прямую ногу поднять вверх и, сохраняя высоту, отвести ее вправо, не отрывая плечей от пола. Плавно вернуться в исходное положение. Выполнять упражнение по 8-10 раз на каждую ногу.

Упражнение 2.

Исходное положение - лежа на животе. Раскройте локти в стороны, кисти соберите в кулачки и положите под грудь. Левым коленом через сторону коснуться левого локтя, правым коленом - правого локтя. Выполнять упражнение по 8-10 раз на каждую сторону.

Упражнение 3.

Исходное положение - лежа на животе. Оторвите грудь от пола, уложите предплечья перед собой на пол на ширину плеч. На вдохе поднимите правую ногу вверх, на выдохе - уводим ногу скрестно влево и пробуем стопой коснуться пола. Взгляд направляем через левое плечо назад - стараемся увидеть правую стопу. Затем повторите тоже с левой ногой, уводя ее вправо. Сделайте по 8-10 повторов на каждую ногу. Движение выполняем спокойно и мягко, без рывков и махов.

Упражнение 4.

Исходное положение - на четвереньках (коленно-ладонное). Левым коленом касаемся правого локтя и правым - левого. Повторите по 8-10 раз на каждую ногу.

Упражнение 5.

Исходное положение - на четвереньках (коленно-ладонное). Колени поставьте вместе, голени симметрично разведите в стороны, ладони плотно зафиксированы на полу. На выдохе, растягиваясь, сесть на правую пятку, на вдохе вернуться на четвереньки. Затем на левую пятку и по центру. Повторите упражнение 6-8 раз.

Упражнение 6.

Исходное положение - на четвереньках (коленно-ладонное). Вытяните прямую левую ногу назад на уровень параллельный полу, натяните стопу на себя. Сохраняя высоту ноги, переведите ее вправо, затем верните назад и закройте в исходное положение. Тоже повторите с другой ногой. Локти при выполнении упражнения не сгибать. Повторите 8-10 раз.

Упражнение 7.

Исходное положение - лежа на спине. Руки положите на бедра, мягко поднимите голову и направьте плечи вперед, поясницу жмите в пол. Удерживайте напряжение 5 секунд. Повторите 6-8 раз.

Упражнение 8.

Исходное положение - лежа на спине. Положите руки в стороны на линию с плечами. Поднимите правую ногу вверх и отведите скрестно в сторону - коснитесь носком левую ладонь. Лопатки от пола не отрывать. Повторите по 8-10 раз на каждую ногу.

Упражнение 9.

Исходное положение - лежа на спине. Сцепите кисти в замок и положите под затылок, растяните локти по сторонам. Колени согните, поставьте стопы на пол на ширину плеч. Поочередно наклоняем колени вправо-влево, не отрывая лопаток от пола. Повторите упражнение 8-10 раз.

Упражнение 10.

Заканчиваем этот комплекс перекатами на спине - максимально округлите спину, колени притяните ко лбу. Покачайтесь вперед-назад, вправо-влево.

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Валентина Соломатина