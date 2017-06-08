Обновленные антиперспиранты Dove – теперь с самой нежной формулой

Ежедневно заботясь о коже лица и тела, многие женщины забывают об одной из самых нежных зон - о подмышках. Тем не менее, эта обычно скрытая от глаз область также нуждается в заботе и бережном уходе. Согласно исследованиям, более 75% женщин в среднем два раза в неделю удаляют волосы в зоне подмышек одним из самых распространенных способов - бритьем. Этот процесс сильно раздражает нежную кожу: ведь 33% того, что сбривает станок, - это кожный покров! В отличие от лица и тела кожа подмышек содержит меньше церамидов и холестерина - природных липидов, отвечающих за увлажненность и эластичность кожи. Именно поэтому после бритья в подмышках может ощущаться сухость и стянутость, часто возникают покраснения, раздражение, а защитный барьер кожи разрушается и не восстанавливается быстро и эффективно без дополнительного ухода.

Для того, чтобы вернуть коже подмышек здоровый вид, важно регулярно и бережно ухаживать за ней.

Отдел исследований и разработок Dove изучал эту задачу более двадцати лет. Так были созданы передовая формула и самая нежная и ухаживающая текстура средства, активные вещества которого не только эффективно защищают от пота на 48 часов, но и бережно ухаживают за зоной подмышек.

Улучшенная формула полностью обновленных антиперспирантов Dove обеспечивает не только эффективную защиту, но и самый бережный уход.

Благодаря ¼ увлажняющих ингредиентов в составе формулы, а также многостороннему действию активных веществ средства на структурные элементы рогового слоя, нежная кожа подмышек будет восстановлена после повреждений, вызванных бритьем. Улучшенная формула содержит глицерин и натуральные масла: комплекс этих активно ухаживающих ингредиентов питает, увлажняет кожу подмышек и способствует ее восстановлению. Такой уход придаст уверенности в моменты, когда обычно скрытая от глаз зона оказывается на виду.

Антиперспиранты Dove призваны не только бережно ухаживать за кожей, но и дарить ощущение свежести надолго. В разработке ароматов новой линии приняла участие знаменитая парфюмер Энн Готлиб, которая создала немало культовых запахов для ряда люксовых брендов. Ароматы новых антиперспирантов дарят великолепное настроение, а обновленный яркий дизайн - настоящее эстетическое удовольствие.

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Редакция Missus.ru