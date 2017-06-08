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Эффективные дыхательные упражнения для облегчения боли в спине

Эффективные дыхательные упражнения для облегчения боли в спине. 12910.jpeg

Каждое упражнение делайте вначале не более 2 раз. Через несколько дней количество повторов можно довести до 5 (но не более).

1. Лягте на спину, под голову положите небольшую подушку. Колени слегка согнуты, под ними - валик. Закройте глаза и начинайте глубоко дышать: вдох - через нос, выдох -через рот.

2. Положите руку на живот. На вдохе с усилием надувайте живот, на выдохе втягивайте. Прижмите руки по бокам грудной клетки. На вдохе ощущайте, как нижняя часть грудной клетки давит на ваши руки; на выдохе сдавливайте ребра локтями.

3. Положите руку на грудь и глубоко дышите, концентрируясь на том, как поднимается и опускается грудная клетка.

Упражнения на расслабление

От раза к разу будет достигаться более полное расслабление мышц, что поможет уменьшить боль. Все упражнения выполняются из исходного положения лежа на спине, колени согнуты (под ними - валик, под головой - подушка), руки вдоль туловища.

1. Напрягите предплечья, руки сожмите в кулаки и зафиксируйте это положение. Расслабьтесь. Сильно напрягите ягодицы; через несколько секунд расслабьтесь.

2. Теперь напрягите ноги от ягодиц до ступней, направляя на себя кончики пальцев. Зафиксируйте на 5-6 секунд и расслабьтесь.

3. На вдохе напрягите ягодицы и бедра, сожмите кулаки, руки прижмите к телу, Не отрывайте ягодицы от поверхности, не выгибайте спину! На выдохе максимально расслабьтесь, закройте глаза.

4. На вдохе медленно поднимите руки над головой, затем опустите в исходное положение. При каждом выдохе полностью расслабляйте руки, голову, лопатки.

5. Сделайте вдох, а на выдохе втяните живот, прижимая поясничную область к поверхности. Теперь, сохраняя давление на спину, сожмите и слегка приподнимите ягодицы. Зафиксируйте положение, потом расслабьтесь.

 

Алевтина Мармеладова
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