Чудесные свойства водорослей

Морская капуста, которая не так уж часто появляется в нашем доме – на самом деле имеет волшебное свойство, помогающее оставаться здоровыми и не стареть.

В Японии в древности употребляли морскую капусту, чтобы оставаться бодрым в течение дня и здоровым в течение жизни. Там из морских водорослей не только готовят овощные блюда, добавляют их в супы, но и делают засахаренные конфеты. А один из китайских императоров в XIII веке издал указ, предписывающий всем подданным съедать в год определённое количество морской капусты для профилактики всевозможных болезней.

Морскую капусту можно купить в аптеке для пищевых, медицинских и косметических целей. Съедобную морскую капусту продают так же в консервных банках.

Для здоровья

Морская капуста содержит огромное количество полезных веществ: витамины – А, группы В, Е, D, С, фруктозу, альгиновую, гаммалиноленовую кислоты, бурый пигмент, микроэлементы - йод, магний, фосфор, бром, натрий, калий, кобальт, железо, медь, алюминий, марганец.

Морская капуста обладает общеукрепляющим свойством и повышает иммунитет. Она полезна всем, но особенно тем, у кого нарушен обмен веществ, слабое сердце, при заболеваниях щитовидной железы, почек, подагре, для профилактики онкологии и атеросклероза.

Морская капуста укрепляет стенки кровеносных сосудов, снижается вязкость крови и артериальное давление, помогает выводить из организма вредный холестерин и токсины.

Морскую капусту применяют при ожирении: 1 ст. ложку измельченной сухой капусты заливают 1 стаканом воды, настаивают сутки и выпивают равными порциями в промежутках между едой в течение дня.

Суточная доза морской капусты не должна превышать 2 чайных ложек при ежедневном употреблении и не более 200 – 250 гр в неделю.

Морскую капусту нельзя есть при нефрите, крапивнице, геморрагическом диатезе, фурункулёзе, во время беременности.

Для красоты

Морская капуста используется в промышленном производстве косметических средств, так как содержащиеся в ней минеральные вещества способствуют эффективному восстановлению тканей и повышают эластичность и упругость кожи.

В виду того, что морская капуста улучшает обмен веществ и выводит лишнюю жидкость, она входит в состав многих антицеллюлитных средств по уходу за телом. Морская капуста обладает увлажняющими и омолаживающими свойствами, ускоряют деление клеток, помогает коже удерживать влагу.

Маски из морской капусты можно делать самостоятельно в домашних условиях. Для косметических целей лучше всего покупать порошок или измельчить сухую капусту на кофемолке.

Скарб из морской капусты

Порошок залить горячей водой и дать ему разбухнуть. Добавить такое же количество кофейной гущи, перемешать и растирать кожу круговыми движениями во время банных процедур, потом ополоснуться под душем.

Маска из морской капусты увлажняющая

Замочить горячей водой 1 ст. ложку сухих водорослей, дать разбухнуть, слить излишки жидкости, добавить 1 ст. ложку творога и 1 чайную ложку мёда. Нанести на лицо на 15 минут, смыть водой комнатной температуры.

Маска отбеливающая

1 ст. ложку разбухших водорослей смешать с 1 ст. ложкой сметаны и ¼ чайной ложкой лимонного сока. Нанести на 10 минут, смыть тёплой водой, умыться прохладной. При сухой коже лимонный сок заменить 1 чайной ложкой огуречного сока.

Маска питательная

2 ст. ложки разбухшей морской капусты смешать с 1 яичным желтком и 1 чайной ложкой оливкового масла. Нанести на 10 минут на кожу лица, шеи, декольте. Смыть чуть тёплой водой. Умыться прохладной водой или протереть кожу кубиком льда.

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Александра Дроздова