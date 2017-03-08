Маски с прополисом для лица

Маски для лица с прополисом обладают не только лечебным эффектом, способным избавить от многих кожных заболеваний, обладая противомикробным и противогрибковым свойствами, противовоспалительным и ранозаживляющим действием, но и биологической активностью, препятствующей старению кожи. Вот почему важно применять эти маски хотя бы иногда, для поддержания здоровья кожи и для предупреждения её увядания.

Маски с прополисом:

• отлично борются с прыщами и угревой сыпью,

• способствуют заживлению ран и ссадин,

• отлично питают и тонизируют кожу,

• активно борются с мелкими морщинками, сглаживают крупные морщины,

• полезны для воспалённой кожи и проблемной кожи,

• замедляют процессы старения и обладают омолаживающим эффектом,

• способствуют процессу регенерации клеток,

• помогают поддерживать лицо чистым, молодым и красивым.

Маски из прополиса легко приготовить в обычных домашних условиях.

Для сухой кожи.

1. Маска от шелушения кожи с прополисом. Настойку прополиса смешайте с 1 желтком и 1 чайной ложкой жидкого мёда. Нанесите на предварительно очищенную кожу лица. Держите 20 минут, смойте тёплой водой.

2. Увлажняющая маска с прополисом. Смешайте 1 столовую ложку белой глины с 1 столовой ложкой эфирного масла зверобоя, добавьте ½ чайной ложки прополиса, 2 столовых ложки натурального йогурта без красителей и добавок. Нанесите на предварительно очищенную кожу лица. Держите 20 минут, смойте тёплой водой.

Для комбинированной кожи.

1. Питательная маска с прополисом. Смешайте 1 чайную ложку 10%настойки прополиса и 2 столовые ложки пюре свежих фруктов по своему усмотрению. Нанесите на предварительно очищенную кожу лица. Держите 20 минут, смойте тёплой водой.

2. Омолаживающая маска с прополисом. Смешайте 1 столовую ложку подогретого мёда с 1 чайной ложкой нерафинированного оливкового масла, ½ чайной ложкой 10% настойки прополиса. Нанесите на предварительно очищенную кожу лица. Держите 20 минут, смойте тёплой водой.

Для жирной кожи.

1. Маска с прополисом от прыщей. Смешайте 1 столовую ложку мёда с ½ чайной ложки 10% настойки прополиса. Отдельно разведите 1 столовую ложку лечебной грязи водой до кремообразного состояния, добавьте по 1 капле эфирных масел чайного дерева и розмарина, соедините смеси. Эта маска прекрасно помогает при юношеских прыщах и при акне, связанных с гормональными изменениями. Нанесите на предварительно очищенную кожу лица. Держите 20 минут, смойте тёплой водой.

2. Рекомендации от жирного блеска. Достаточно регулярно протирать кожу 10% настойкой прополиса в течение 10 дней. После этого о жирном блеске можно забыть.

Несколько полезных советов по применению прополиса в масках для лица:

• Маски с прополисом показаны для стареющей, дряблой, морщинистой кожи, при пигментации, сухости кожного покрова;

• Маски для лица с прополисом противопоказаны при индивидуальной непереносимости;

• Перед применением масок проверьте себя на переносимость прополиса, для этого достаточно потереть настойкой прополиса запястье или внутренний сгиб локтя;

• Ингредиенты для масок желательно перемешивать деревянной или керамической палочкой (ложкой);

• Лицо перед наложением маски желательно очистить с помощью ванночки и скраба;

• Маска наносится мягкими массирующими движениями, не допускается растягивание кожи;

• Маски с прополисом рекомендуется делать не чаще 2-х раз в неделю.

Маски с прополисом будут тем эффективнее, чем тщательнее соблюдены рекомендации по приготовлению и использованию.

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Алевтина Мармеладова