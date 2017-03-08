Кокосовое масло для волос

Масло кокоса использовалось для поддержания красоты на протяжении тысячелетий как один из самых доступных продуктов у жителей тропиков. Сейчас такое масло доступно всем желающим, а его цена невелика. Но как правильно применять кокосовое масло для волос и каким целят оно служит?

1. Самое популярное применение кокосового масла - маска для волос. Для быстрого заметного эффекта надо втереть масло в кожу головы и распределить по волосам, покрыть полотенцем и держать 0,5-2 часа. Затем тщательно смыть шампунем. Кокосовое масло легко смывается с волос.

После маски волосы становятся блестящими и более здоровыми, приобретают приятный кокосовый аромат. Особо заметен результат на сухих окрашенных волосах. При частом применении (1-3 раза в неделю) кокосовое масло также помогает решить проблему секущихся кончиков.

2. Если держать долго кокосовое масло на волосах не хочется, просто наносите перед каждым мытьем головы на 15-30 минут, без полотенца. Затем смывайте шампунем. Это тоже полезно для волос - они всегда будут блестящими и здоровыми.

Кокосовое масло особенно полезно для окрашенных волос - цвет сохраняется дольше и волосы выглядят как натуральные.

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Алевтина Мармеладова