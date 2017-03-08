Боремся с морщинами на шее

Для того, чтоб шея выглядела подобающе, нужно проделывать некоторые гимнастические упражнения.

Присядьте на пол. Спина в расслабленном положении, ноги расположены удобно. Сдвиньте голову как можно дальше назад и подержите в течение 5 секунд. Главное, чтоб линия подбородка растянулась. Затем голова должна вернуться в исходное положение. Повторить упражнение 10 раз через каждые 2-3 секунды.

В начале следующего упражнения исходное положение такое же. Руки на поясе, смотрим вперед. Сдвиньте голову вправо как можно дальше. Но следите, чтоб плечи оставались на месте. В данной позиции необходимо пробыть 5 секунд. Затем повторите упражнение влево. Вы почувствуете, как напрягаются мышцы трудолюбивого держателя вашей головы то с правой, то с левой стороны. Повторить не менее 10 раз.

Занимаясь мимической гимнастикой регулярно, вы заметите как морщины на шее постепенно исчезнут. Но помните, что перед каждым упражнением необходимо размять нужную часть тела, чтоб избежать всевозможных травм.

Маски помогут правильно ухаживать за кожей шеи:

1. Для этой маски вам необходим 1 белок куриного яйца, 1 ч. л. оливкового масла и 1 ст. ложку лимонного сока. Смешайте эти ингредиенты и помассируйте данной смесью шейку. Данную маску оставьте на 30 минут. Затем нужно смыть теплой водой и протереть тоником, а также нанести крем.

2. Победить складки поможет маска, состоящая из 1 банана, 2 ч. л. льняного масла и 5 капель розового масла. Сделайте из банана пюре и смешайте все ингредиенты. Следующий этап – нанесите ее на вашу изящную шейку и смойте через 20 минут. Вы увидите эффект данной маски и откажетесь от любых других кремов.

3. Еще один простой рецепт. Необходимо перемешать минеральную воду (без газа), творог и глину. Нанесите на лицо и шейку на 20 минут. Затем смойте. И вы попрощаетесь с глубокими морщинами.

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Александра Дроздова