Как подобрать тональное средство

Идеальная кожа с ровным тоном – мечта каждой женщины, но далеко не всех природа наделила таким подарком. К счастью, благодаря современным косметическим разработкам, идеальная кожа перестала быть просто мечтой. Правда, нужно уметь правильно подобрать тональное средство, которое удачно замаскирует недостатки и сделает лицо более привлекательным.

1. Один хорошо, а два ещё лучше

Визажисты советуют покупать сразу несколько тональных средств, которые отличаются друг от друга оттенком. Для летнего периода пригодится более тёмный тон, который хорошо подстроится под загар. Зимой же лучше использовать более светлый оттенок, который удачно освежит образ.

2. На тон светлее

Есть один секрет для женщин, перешагнувших рубеж в 35 лет. Чтобы всегда выглядеть моложе и свежее, стоит использовать тональное средство, которое на тон или несколько тонов светлее цвета кожи.

3. Правильный выбор

Чтобы не ошибиться в тоне, и потом не быть разочарованной, нужно «примерять» его непосредственно на кожу лица. То есть наносить на щёки, подбородок или шею, а не на руку, как это чаще всего делают. Весь секрет в том, что кожа на руке отличается по структуре и по цвету, поэтому может исказить цвет.

4. Не для глаз

Нужно помнить, что тональное средство ни в коем случае нельзя наносить на веки, как основу под тени или маскировку чёрных кругов. Всё потому, что кремы такого плана разрабатываются не для этих зон. Лучше воспользоваться специальным консилером для макияжа глаз.

5. Волшебные микрочастички

При выборе тонального средства стоит отдавать предпочтение тому, в котором есть светоотражающие частицы, которые удачно корректируют форму лица и делают его максимально привлекательным.

6. Дело в оттенке

Многие производители косметики создают сразу несколько вариаций одного и того же оттенка, добавляя к нему тёплый либо холодный тон. Всё для того, чтобы средство идеально подошло под определённый тип кожи. Например, девушкам с розоватым и фарфоровым оттенком кожи рекомендуются тональные кремы с содержанием розовых пигментов. Если же у девушки желтовато-коричневый тон кожи, то ей стоит обратить внимание на «тоналки» с золотисто-коричневыми частицами.

7. Пудра тёплого оттенка

При выборе пудры не стоит спешить и сразу покупать прозрачный или холодный тон. Визажисты советуют брать средство с тёплым отливом, чтобы оживить образ и сделать кожу более привлекательной.

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Алевтина Мармеладова