Три лучших разгрузочных дня

Разгрузочные дни - это отличная альтернатива диетам при небольшом лишнем весе. Употребляя раз (максимум два) в неделю один из разгрузочных продуктов с низкой калорийностью вы, при умеренном ежедневном питании, сможете навсегда попрощаться с парой-тройкой килограмм.

Белковый разгрузочный день

Отварите одну курицу (без кожи и костей), разделите мясо на 6 порций и съешьте в течение дня. Не забудьте в этот день выпить 2 литра простой воды.

Мясо курицы – источник белка, на переработку которого наш организм тратит много калорий.

Белковый разгрузочный день позволит вам избавиться от 700-800 г лишнего веса.

Салат "Щетка"

Натрите на терке 0,5 кг сырого сельдерея, 0,5 кг сырой моркови и 0,5 кг сырой свеклы. Разделите салат на 8-10 порций и съешьте в течение дня. Не забудьте в этот день выпить 2 литра простой воды.

Сырые овощи богаты грубыми волокнами, которые не перевариваются в кишечнике, а разбухают и как щетка очищают его.

Употребление салата "Щетка" в течение дня позволит вам избавиться от 1 кг лишнего веса.

Горький разгрузочный день

В течение дня съешьте 5 грейпфрутов, выпейте 10 чашек зеленого чая и 2 литра простой воды (в 8 утра съешьте половинку грейпфрута и запейте его 1 чашкой зеленого чая, в 9 утра выпейте стакан воды, в 10 утра съешьте половинку грейпфрута и запейте его 1 чашкой зеленого чая, в 11 утра выпейте стакан воды и т. д.).

И грейпфрут, и зеленый чай имеют горьковатый привкус, благодаря которому блокируется чувство дикого голода.

Кроме того, грейпфрут – продукт с низким гликемическим индексом, богатый грубыми волокнами.

Горький разгрузочный день позволит вам избавиться от 1 кг лишнего веса.

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Александра Дроздова