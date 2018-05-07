Как понять, что ваш партнер обманывает вас: тревожные звоночки

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Если вы подозреваете, что ваш партнер вас обманывает, вы должны повнимательнее присмотреться к нему. Как только появляется подозрение, что в ваших отношениях происходит что-то странное, следует задаться вопросом, не может ли быть вовлечен в это третий человек. Большинство мужчин, которые изменяют, следуют определенным схемам поведения. Предлагаем обратить внимание на следующие тревожные звоночки.

1. Человек начинает больше заботиться о собственной гигиене.

Когда люди начинают новые отношения, они стараются выглядеть как можно лучше. Они хотят произвести впечатление на другого человека и начинают уделять больше внимания своим волосам и одежде. Они принимают чаще душ, чтобы устранить ненужные запахи и ароматы.

2. Подарки.

Иногда мужчины, которые изменяют, чувствуют свою вину и начинают заваливать своего основного партнера подарками. Если ваш молодой человек обычно не дарил вам подарки, но вдруг начал это делать, присмотритесь к нему повнимательнее.

3. Возникают разговоры о расставании.

Если любая ссора с вашим партнером заканчивается тем, что он начинает говорить о расставании или угрожает им, это может быть признаком того, что он не просто думает об этом, но у него уже есть кто-то на примете.

4. Перемена во вкусах к фильмам или музыке.

Стараясь быть ближе к другому человеку, мы невольно пытаемся разделять то, что ему приятно, нередко нам начинают нравиться фильмы и музыка, на которые раньше мы не обратили бы внимания. Если вкусы вашего партнера неожиданно поменялись, имеет смысл поискать того, кто разделяет с ним его новые предпочтения.

5. Он начинает задерживаться на работе или больше времени отсутствует дома.

Если ваш партнер вам изменяет, то он будет искать как можно больше возможностей находиться не с вами, а со своей новой страстью. Задержки на работе, неожиданный интерес к пробежкам или занятиям в спортзале, встреча с друзьями - все это могут быть признаки измены.

6. Обвинения в ревности.

Каждый раз, когда вы будете указывать на непонятные задержки на работе, вас будут обвинять в неоправданной ревности. Такая же агрессивная реакция будет на попытки залезть в его телефон.

7. Перемена интимных привычек

Тот, кто изменяет, может потерять сексуальный интерес к своему постоянному партнеру уже просто потому, что получает все необходимое в другом месте. Или же может наоборот хотеть больше, поскольку будет сфокусирован на сексе. Любая перемена привычек в интимной жизни должна вызывать подозрения.

8. Прячет телефон или намеренно показывает его.

Если ваш партнер начинает прятать гаджет или демонстративно показывать вам сообщения, это может быть признаком недоброго. Подозрение вызывает и телефон, который вдруг оказывается под паролем.

9. Обвиняет вас в измене.

Лучшая защита - это нападение. Если вы неожиданно оказались под целым потоком неоправданных, необоснованных, надуманных обвинений в измене, это может быть защитной реакцией человека, чувствующего свою вину.

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Ирина Гусакова