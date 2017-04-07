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Женский мир

Пилатес

Пилатес
 

Желаешь подтянуть живот, улучшить осанку и повысить тонус всего организма? Легко! Данный комплекс упражнений поможет тебе добиться поставленных целей.

Для достижения результата, тренируйся трижды в неделю по 20 минут.

1. Ляг на спину, руки за голову. Напряги живот и приподними туловище. Выпрями левую ногу вверх, а правую слегка приподними. Выполни 4 круговых движения в воздухе левой ногой по часовой стрелке, затем в обратную сторону. Опустись и повтори упражнение с другой ногой.

2. Сядь на пол; руки по бокам, ладонями вниз. Выпрями ноги и приподними бедра, формируя телом ровную линию от головы до пят. Подними левую ногу как можно выше, затем опусти, не опуская бедра. Выполни по 4 раза с каждой ногой.

3. Стань на четвереньки, держа руки и спину прямо. Приподними колени и подведи правое к лицу. Выпрями правую ногу позади себя. Выполни по 8 раз с каждой ногой.

4. Ляг на живот, подними руки вверх. Приподними ноги и задержись на 2 счета. Выпрями руки по бокам, затем отведи назад. Выдохни и дотянись пальцами до ступней. Задержись на 2 счета, перемести руки вперед и расслабься. Выполни 6-8 раз.

5. Ляг на правый бок, согнув руку под прямым углом; ноги вместе. Напряги живот и приподними бедра, формируя телом ровную линию. Подними левую руку вверх, затем выпрями перед собой. Снова подними и опустись. Повтори на другом боку.

Алевтина Мармеладова
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