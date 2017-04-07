Натуральная косметика: пять лучших масок от выпадения волос

Натуральная косметика: пять лучших масок от выпадения волос

Проверенные на практике маски из натуральных ингредиентов, которые помогут сделать волосы гуще и остановить их выпадение.

1. Луковая маска для волос

Смешайте по столовой ложке касторового масла и свежеотжатого сока лука (без мякоти), по чайной ложке спиртовой настойки календулы, коньяка, меда и добавьте яичный желток. Нанесите получившуюся смесь на корни волос, аккуратно втирая в кожу головы, наденьте целлофановую шапочку и обмотайте сверху полотенцем (в тепле ингредиенты этой очень эффективной домашней маски от выпадения волос будут действовать намного лучше). Через час-полтора вымойте голову, как обычно. Делайте маску раз в 5-7 дней, в профилактических целях – раз в 7-14 дней. Для усиления эффекта можно добавить в нее зубчик перемолотого в кашицу чеснока. Луковая маска для волос эффективна даже в случае очень сильного их выпадения. Главный ее недостаток – специфический запах (он может оставаться достаточно долго, особенно если луковый сок плохо процедили). Убрать запах лука с волос можно, ополоснув их после мытья фруктовым уксусом или лимонным соком, а также воспользовавшись специальным ароматизированным спреем для волос.

2. Маска для волос с дрожжами

Разведите теплым молоком 30-50 г дрожжей (лучше всего не сухих, а «живых», прессованных) до состояния очень густой кашицы. Оставьте бродить в теплом месте на 30-40 минут. Добавьте яичный желток, по чайной ложке меда и коньяка. Нанесите дрожжевую маску на сами волосы и кожу головы. Наденьте целлофановую шапочку, оберните голову полотенцем. Держать эту домашнюю маску от выпадения волос нужно минимум час (а еще лучше два), после чего вымыть голову как обычно. Если волосы выпадают сильно – маску с дрожжами можно делать перед каждым мытьем (но не чаще, чем раз в 2-3 дня).

3. Маска для волос с горчицей

Она улучшает кровообращение в коже головы, «будит» спящие волосяные фолликулы, хорошо питает и укрепляет сами волосы. Разведите горячей водой 2 столовые ложки сухого горчичного порошка, добавьте яичный желток, 2 столовые ложки оливкового масла (также можно взять касторовое, репейное и пр.), 1-2 чайные ложки меда. Вотрите получившуюся горчичную маску для волос в их корни, держите минимум 15 минут (в идеале 45-30 мин.). Делайте ее раз в 7-10 дней. Эта домашняя маска против выпадения волос особенно рекомендуется для жирных волос, для чувствительной кожи головы она может не подойти. Также не используйте ее при поврежденной или раздраженной коже. Если волосы сухие – добавляете больше масла, также предварительно можно смазать маслом их кончики. Если маска с горчицей сильно жжется – держите ее меньше, также можно добавлять в нее меньше меда (чем его больше – тем сильнее «работает» горчица).

4. Перцовая маска для волос

Смешайте 3-4 столовые ложки меда с чайной ложкой молотого красного перца или его спиртовой настойки (обычно продается в аптеке), если мед засахарившийся, густой – его нужно предварительно разогреть на водяной бане. Все, перцовая маска от выпадения волос готова! Осталось нанести ее на кожу головы, втирая в корни волос. Легкий самомассаж усилит действие ингредиентов маски. Затем наденьте на голову целлофановую шапочку, держите маску 20-40 минут. Делайте ее 1-2 раза в неделю: маска с перцем для волос остановит их выпадение, улучшит питание волосяных луковиц, ускорит рост новых волос.

5. Маска против выпадения волос с маслами и витаминами

Эта домашняя маска особенно хороша для сухих, поврежденных, ломких, выпадающих из-за нехватки питательных веществ волос. Сделать ее просто: смешайте по 1-2 столовых ложки настойки календулы и касторового масла (в равных частях), 1 желток, по ½ чайной ложки масляных растворов витаминов А и Е. Вотрите получившуюся смесь в корни волос, нанесите на их кончики и расчешите волосы, чтобы распределить масляную маску по всей их длине. Держать на волосах эту домашнюю маску от выпадения волос можно 2-3 часа (укутывать голову не обязательно), делать ее стоит 1-2 раза в неделю. Также можно добавить к масляной смеси 4-5 капель эфирного масла (при выпадении волос хорошо помогают масла иланг-иланга, кедра, мускатного ореха, петитгрейна, бея, лаванды, розмарина, чайного дерева).

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Валентина Соломатина