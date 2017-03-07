Маски для проблемной кожи
Используйте эти удивительные маски для лица, если у вас проблемная кожа. Они помогут избавиться от возрастных пятен, морщин, угревой сыпи.
Мед, мускатный орех и корица.
Корица может снизить риск заболеваний, вызванных бактериями, благодаря своим противогрибковым, противовирусным и антимикробным свойствам. Мускатный орех может помочь при акне и он обладает противовоспалительным свойством.
Мед помогает дезинфицировать и ускорить процесс заживления акне и выступает как антибактериальное средство. Лимон поможет в осветления пятен или шрамов.
Для этой маски вам понадобится:
1 чайная ложка меда
1 чайная ложка свежего лимонного сока
1/2 чайной ложки корицы
1/2 чайной ложки мускатного ореха
Смешайте ингредиенты вместе до получения однородной пасты. Если у вас чувствительная кожа лимон лучше не добавлять.
Нанесите маску на лицо, но будьте осторожны и избегайте попадания в глаза.
Оставьте на 30 минут, если будет очень жечь, то умойте лицо теплой водой после 10 минут.
Нанесите обычный крем.
Алоэ вера и куркума.
Эта комбинация является отличным источником ферментов, питательных веществ и полисахарида, которые удаляют токсины из кожи и уравновешивают естественный уровень влаги кожи.
Смешайте 1 чайную ложку мякоти алоэ вера и свежую куркуму и приготовьте пасту.
Нанесите пасту на проблемные места.
Оставьте на 20 минут, затем смойте теплой водой.
Молоко и мед.
Молоко может улучшить тонус кожи. Он успокаивает раздраженную кожу и помогает смягчить покраснение.
Вам понадобится 1 столовая ложка молока или йогурта и 1 столовая ложка меда.
Тщательно смешайте.
Нанесите пасту и дайте ей 10-15 минут.
Затем смойте.
Авокадо и банан.
Авокадо и бананы полны витаминов и минералов, которые помогают в регенерации кожи, делая ее мягкой и светлой.
Нарежьте авокадо и банан и положите их в блендер.
Вы можете смешать их с медом или оливковым маслом.
Во-первых, вымыйте лицо, а затем нанесите смесь на кожу.
Оставьте на 20-30 минут, а затем смойте теплой водой.
Эта маска поможет вам увлажнить кожу и избавит от шрамов и акне.
Папайя и мед.
Папайя является плодом анти-старения, который поможет в удалении глубоких морщин и темной кожи. Папайя содержит папаин, фермент, который помогает предотвратить формирование гноя и уменьшает воспаление.
Сделайте увлажняющий уход за кожей благодаря маски для лица, путем смешивания пюре папайи с медом. Нанесите ее на лицо и шею и оставьте на 10 минут.
Эта маска сделает кожу гладкой, жесткой и твердой и отшелушит поврежденные и мертвые клетки кожи.
Все эти маски являются идеальным решением, если у вас нет времени, чтобы бежать в спа для релаксации. Еще лучше, если все они сделаны из нетоксичных ингредиентов, которые уменьшают пятна, защищают кожу от солнечных ожогов. Кроме того, они все увлажняют кожу.Александра Дроздова