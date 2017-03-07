 
           
Статьи / Моя семья  / 

Женский мир

Маски для проблемной кожи

Маски для проблемной кожи
 

Используйте эти удивительные маски для лица, если у вас проблемная кожа. Они помогут избавиться от возрастных пятен, морщин, угревой сыпи. 

Мед, мускатный орех и корица.

Корица может снизить риск заболеваний, вызванных бактериями, благодаря своим противогрибковым, противовирусным и антимикробным свойствам. Мускатный орех может помочь при акне и он обладает противовоспалительным свойством.

Мед помогает дезинфицировать и ускорить процесс заживления акне и выступает как антибактериальное средство. Лимон поможет в осветления пятен или шрамов.

Для этой маски вам понадобится:

1 чайная ложка меда

1 чайная ложка свежего лимонного сока

1/2 чайной ложки корицы

1/2 чайной ложки мускатного ореха

Смешайте ингредиенты вместе до получения однородной пасты. Если у вас чувствительная кожа лимон лучше не добавлять.

Нанесите маску на лицо, но будьте осторожны и избегайте попадания в глаза.

Оставьте на 30 минут, если будет очень жечь, то умойте лицо теплой водой после 10 минут.

Нанесите обычный крем.

Алоэ вера и куркума.

Эта комбинация является отличным источником ферментов, питательных веществ и полисахарида, которые удаляют токсины из кожи и уравновешивают естественный уровень влаги кожи.

Смешайте 1 чайную ложку мякоти алоэ вера и свежую куркуму и приготовьте пасту.

Нанесите пасту на проблемные места.

Оставьте на 20 минут, затем смойте теплой водой.

Молоко и мед.

Молоко может улучшить тонус кожи. Он успокаивает раздраженную кожу и помогает смягчить покраснение.

Вам понадобится 1 столовая ложка молока или йогурта и 1 столовая ложка меда.

Тщательно смешайте.

Нанесите пасту и дайте ей 10-15 минут.

Затем смойте.

Авокадо и банан.

Авокадо и бананы полны витаминов и минералов, которые помогают в регенерации кожи, делая ее мягкой и светлой.

Нарежьте авокадо и банан и положите их в блендер.

Вы можете смешать их с медом или оливковым маслом.

Во-первых, вымыйте лицо, а затем нанесите смесь на кожу.

Оставьте на 20-30 минут, а затем смойте теплой водой.

Эта маска поможет вам увлажнить кожу и избавит от шрамов и акне.

Папайя и мед.

Папайя является плодом анти-старения, который поможет в удалении глубоких морщин и темной кожи. Папайя содержит папаин, фермент, который помогает предотвратить формирование гноя и уменьшает воспаление.

Сделайте увлажняющий уход за кожей благодаря маски для лица, путем смешивания пюре папайи с медом. Нанесите ее на лицо и шею и оставьте на 10 минут.

Эта маска сделает кожу гладкой, жесткой и твердой и отшелушит поврежденные и мертвые клетки кожи.

Все эти маски являются идеальным решением, если у вас нет времени, чтобы бежать в спа для релаксации. Еще лучше, если все они сделаны из нетоксичных ингредиентов, которые уменьшают пятна, защищают кожу от солнечных ожогов. Кроме того, они все увлажняют кожу.

Александра Дроздова
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Афиша событий Звездные истории Женский мир Родители и дети Материнство и красота Беременность и роды Семейная психология Социум
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100