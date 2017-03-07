Маски для проблемной кожи

Используйте эти удивительные маски для лица, если у вас проблемная кожа. Они помогут избавиться от возрастных пятен, морщин, угревой сыпи.

Мед, мускатный орех и корица.

Корица может снизить риск заболеваний, вызванных бактериями, благодаря своим противогрибковым, противовирусным и антимикробным свойствам. Мускатный орех может помочь при акне и он обладает противовоспалительным свойством.

Мед помогает дезинфицировать и ускорить процесс заживления акне и выступает как антибактериальное средство. Лимон поможет в осветления пятен или шрамов.

Для этой маски вам понадобится:

1 чайная ложка меда

1 чайная ложка свежего лимонного сока

1/2 чайной ложки корицы

1/2 чайной ложки мускатного ореха

Смешайте ингредиенты вместе до получения однородной пасты. Если у вас чувствительная кожа лимон лучше не добавлять.

Нанесите маску на лицо, но будьте осторожны и избегайте попадания в глаза.

Оставьте на 30 минут, если будет очень жечь, то умойте лицо теплой водой после 10 минут.

Нанесите обычный крем.

Алоэ вера и куркума.

Эта комбинация является отличным источником ферментов, питательных веществ и полисахарида, которые удаляют токсины из кожи и уравновешивают естественный уровень влаги кожи.

Смешайте 1 чайную ложку мякоти алоэ вера и свежую куркуму и приготовьте пасту.

Нанесите пасту на проблемные места.

Оставьте на 20 минут, затем смойте теплой водой.

Молоко и мед.

Молоко может улучшить тонус кожи. Он успокаивает раздраженную кожу и помогает смягчить покраснение.

Вам понадобится 1 столовая ложка молока или йогурта и 1 столовая ложка меда.

Тщательно смешайте.

Нанесите пасту и дайте ей 10-15 минут.

Затем смойте.

Авокадо и банан.

Авокадо и бананы полны витаминов и минералов, которые помогают в регенерации кожи, делая ее мягкой и светлой.

Нарежьте авокадо и банан и положите их в блендер.

Вы можете смешать их с медом или оливковым маслом.

Во-первых, вымыйте лицо, а затем нанесите смесь на кожу.

Оставьте на 20-30 минут, а затем смойте теплой водой.

Эта маска поможет вам увлажнить кожу и избавит от шрамов и акне.

Папайя и мед.

Папайя является плодом анти-старения, который поможет в удалении глубоких морщин и темной кожи. Папайя содержит папаин, фермент, который помогает предотвратить формирование гноя и уменьшает воспаление.

Сделайте увлажняющий уход за кожей благодаря маски для лица, путем смешивания пюре папайи с медом. Нанесите ее на лицо и шею и оставьте на 10 минут.

Эта маска сделает кожу гладкой, жесткой и твердой и отшелушит поврежденные и мертвые клетки кожи.

Все эти маски являются идеальным решением, если у вас нет времени, чтобы бежать в спа для релаксации. Еще лучше, если все они сделаны из нетоксичных ингредиентов, которые уменьшают пятна, защищают кожу от солнечных ожогов. Кроме того, они все увлажняют кожу.

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Александра Дроздова