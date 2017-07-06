Советы о красоте, которые должна знать каждая женщина

Никто не совершенен, это так. Но женская природа коварна - нам всегда хочется, чтобы всё было идеально. Ни одна мелочь не должна портить наш день.

Лицо

1. Используйте минимум косметики летом. Отдавайте предпочтение лёгким увлажняющим тональным кремам летом или плотным BB-кремам зимой.

2. Меняйте уход в зависимости от сезона. Зимой нужны хорошо увлажняющие продукты, летом — средства с SPF-фильтрами.

3. Наносите крем, маску и другие средства для лица по массажным линиям. Будет двойной эффект: уход + массаж.

4. Не выдавливайте прыщи. От этого они ещё заметнее. Все-таки вскочил ужасный красный, как пожарная машина, прыщ? Без паники! Смочите ватный диск глазными каплями от покраснений и положите его на 3–5 минут в морозильник. Затем приложите тампон к воспалённому участку — прыщик станет почти незаметным. Избавиться от небольшого прыщика поможет также зубная паста. Нанесите её на высыпание и оставьте до высыхания. Прыщик поблёкнет.

5. Чтобы подобрать идеальный оттенок тонального крема, нанесите его на линию подбородка и оцените, насколько он подходит вам при естественном (дневном) освещении.

6. Чтобы правильно замаскировать синеву под глазами, нарисуйте корректором треугольник и аккуратно растушуйте его.

7. Консилером можно замаскировать высыпания не только на лице, но и на теле. Например, на груди, когда одежда с глубоким декольте. Замажьте прыщик корректором, а затем припудрите.

8. Нанесите на скулы хайлайтер, а под них — бронзер, если хотите визуально приподнять скулы.

9. Оживить лицо и придать ему лёгкий румянец можно без косметики, если слегка пощипать себя за скулы.

10. Берегите кожу: снимайте макияж сразу, как приходите домой, а не перед сном.

Глаза

11. Даже плохо пигментированные тени можно сделать яркими, если наносить их на базу. В качестве таковой можно использовать белый матовый карандаш.

12. Гель для укладки бровей можно заменить подручными продуктами. Например, гелем для волос. Нанесите его на щёточку и уложите брови.

13. Нанеся хайлайтер под бровью и над нею, вы мгновенно получите распахнутый взгляд.

14. Не выбрасывайте щёточку от туши, если она вам удобна. Просто вымойте её и переставьте в новую тушь или используйте для расчёсывания бровей.

15. Обычный подводной карандаш можно превратить в стойкий гелевый при помощи простого трюка. Просто подержите остриё несколько секунд над огнём (используйте зажигалку или свечку).

16. Закончилась жидкая подводка для глаз? Выход есть! Нарисуйте стрелки при помощи скошенной кисти и туши.

17. Не умеете рисовать стрелки? Попробуйте «метод ложки».

18. От стойкой гелевой подводки можно избавиться не только при помощи мицеллярной воды, но и используя обычное оливковое масло.

19. Один слой туши + рассыпчатая пудра + второй слой туши = роскошные длинные ресницы.

20. Если вы пользуетесь щипчиками для завивки ресниц, то перед использованием прогрейте их под горячей струёй воздуха из фена. Реснички получатся более подкрученными.

21. Подержите засохшую тушь пять минут в горячей воде, если хотите её «реанимировать».

Губы

22. Лёгкий скраб для губ: чистя зубы, пройдитесь щёткой и по губам. Омертвевшие частички отшелушатся, а ментол улучшит кровообращение.

23. Не умеете прорисовывать контур губ? Попробуйте начать с крестика («Х») под впадиной Купидона в центре верхней губы, затем обозначьте уголки и соедините получившиеся линии.

24. Наносите помаду кисточкой, если хотите получить чёткий контур. Наносите помаду пальцами, если хотите получить объёмные губы.

25. Перед тем как накрасить губы, нанесите тональный крем на контуры губ и добавьте чуть-чуть хайлайтера во впадину над верхней губой. Это визуально увеличит губы.

26. Ещё один трюк, делающий зрительно губы больше и сексуальнее, — светлые перламутровые тени, нанесённые в середину губ.

27. Хотите, чтобы помада держалась долго? Накрасьте губы, приложите к ним тонкую бумажную салфетку и припудрите через неё губы рассыпчатой пудрой.

28. Сломалась дорогущая помада? Не огорчайтесь! Нагрейте оставшийся в тубе кончик при помощи зажигалки и плотно прижмите к нему отколовшуюся часть. Затем отправьте помаду в холодильник на 15–30 минут.

29. Плампер (средство для придания объёма) для губ можно сделать своими руками. Просто добавьте каплю масла перечной мяты в свой любимый блеск для губ.

Волосы

30. Кожа головы сухая и усыпана перхотью? Втирайте в неё репейное масло (продаётся в любой аптеке).

31. Если ваши волосы склонны к жирности, не наносите кондиционер от корней — делайте это, начиная от уха.

32. Делайте маски из авокадо, чтобы придать волосам блеск.

33. Чтобы избавиться от секущихся кончиков, закрутите прядь в спираль и отстригите все торчащие волоски.

34. Детская присыпка или тальк — отличные альтернативы сухому шампуню, если такового нет под рукой.

35. Чтобы после сушки феном волосы не топорщились, сбрызните расчёску лаком для волос и пройдитесь ей по волосам. Осторожно! Сбрызнув волосы, а не расчёску, вы получите эффект склеенности.

36. Заплетите несколько косичек, пройдитесь по ним утюжком, а затем расплетите волосы. Вы получите волнистые локоны, которые долго не распрямятся.

37. Чтобы локоны дольше держали форму, начинайте завивку плойкой только после того, как волосы полностью высохли.

38. Пара капель духов на расчёску, и шлейф любимого аромата всегда будет на ваших волосах.

Ногти

39. Используйте крем для век в качестве ухода за кутикулой. Он будет питать её не хуже специальных масел.

40. Нужно стереть лак, а специальная жидкость закончилась? Нанесите на ногти прозрачный лак и сотрите его, не дав высохнуть. Он сойдёт вместе со старым покрытием.

41. Лак для ногтей подсох, и колпачок только крутится в руках и никак не открывается? Наденьте на него канцелярскую резинку (для денег) и повторите попытку. Лак будет проще держать и открывать.

42. Не спешите выкидывать надоевшие оттенки теней. Измельчите их и смешайте с прозрачным лаком для ногтей. У вас получится новое средство для маникюра.

43. Используйте широкую резинку, чтобы создать идеальный французский маникюр.

44. Ещё один вариант, как убрать излишки лака с кутикулы, — нанести на палец клей ПВА. Он образует плёночку, которая потом легко удаляется вместе с лаком.

Тело

45. Хотите больше увлажнения для своей кожи? Добавьте в свой лосьон для тела немного детского питательного масла.

46. Если не хотите, чтобы кожа тела зимой сильно сохла, откажитесь от приёма горячих ванн: горячая вода смывает защитный жир с кожи. Лучше принимайте тёплый душ.

47. Держите крем для рук на полке с посудой и мажьте им руки каждый раз после мытья посуды..

48. Чтобы ощущать аромат духов весь день, наносите их правильно: на запястье, за мочку уха, на сгиб локтя, на шею (в районе межключичной впадины) и под колено.

49. Нужно побрить ноги, а пенка закончилась? Замените её кондиционером для волос.

50. Чтобы избавиться от натоптышей, нанесите на ночь на сухую мозоль толстый слой вазелина или жирного крема и наденьте носки. Утром натоптыш легко удалится.

Стиль жизни

51. Посещайте косметические магазины со списком покупок и не соглашайтесь на уговоры консультантов протестировать «суперновинку». Это убережёт вас от импульсивных трат.

52. Тюбики часто только кажутся пустыми. Разрежьте их и переложите спрятавшийся в уголках и на стенках продукт в баночку. Получается неплохая экономия!

53. Если на одежде остались пятна от пота, то перед стиркой выдавите на них немного лимонного сока.

54. Раз в полгода проводите ревизию в своей косметике и выбрасывайте продукты с истёкшим сроком годности.

55. Улыбайтесь чаще! Улыбка делает вас прекрасной без косметики.

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Валентина Соломатина