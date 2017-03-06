Парафин в косметологии

Для большинства из нас парафин – это в первую очередь свечи. Но, оказывается, его применяют в медицинских и косметических целях. Парафин - твёрдая, слегка жирная на ощупь масса. Получают его путём перегонки нефти. Он бывает жёлтого и белого цвета.

В косметических целях специалисты рекомендуют использовать белый парафин, который лишён раздражающих свойств и хорошо переносится кожей.

Одна и та же парафиновая масса в косметике используется только 1 раз, так как парафин накапливает загрязнения и различные чужеродные частицы, например, чешуйки кожи.

Прежде чем использовать парафин, его расплавляют, нагревая до 75 – 80 °C в сухой посуде. Не должно быть ни капельки влаги.

Парафин не вызывает ожогов, но накладывать его можно только на сухую кожу.

Чаще всего парафиновые маски используются для омоложения кожи лица, для избавления от шрамов, рубцов, прыщей, при вялости, одутловатости кожи, при втором подбородке, для ухода за кожей рук и ногтями.

В специальный косметический парафин добавляют различные вещества – эфирные масла, масло облепихи, сок алоэ и т.д.

Маски из парафина улучшают кровообращение, стимулируют работу кожных желез, способствуют выходу через поры токсинов и загрязнений. Таким образом, кожа очищается, исчезают угри и всевозможные неровности.

Как правило, парафин не накладывают непосредственно на кожу, а на наложенный предварительно толстый слой крема или какую либо маску.

При нанесении парафиновой маски надо лежать, поэтому желателен помощник – подруга, мама, сестра.

Маски из парафина делают курсами – 25 масок с интервалом в 2-3 дня. Курс обычно проводится 1 раз в год.

Парафиновые маски не рекомендуется применять при сердечно-сосудистых заболеваниях, неврозе сердца и гипертонии.

Маска парафиновая универсальная

50 г белого свежего парафина положить в небольшую, насухо вытертую кастрюльку и осторожно начать подогревать. Парафин легко воспламеняется, поэтому в целях безопасности, расплавлять его лучше на водяной бане, осторожно помешивая.

Нанести кисточкой на сухое лицо в несколько слоёв. Укрыть пищевой плёнкой, сверху махровым полотенцем.

Через 15 минут парафин снять.

При раздражительной и припухшей коже

В разогретый на водяной бане парафин добавить 1 ст. ложку сухих лепестков василька синего, хорошо размешать. Наложить на кожу кисточкой в 3 слоя. Снять маску через 15-20 минут.

Маска для сухой кожи

В горячий парафин добавить 1 чайную ложку облепихового масла и наложить на кожу при температуре 45-60°C .

Маска омолаживающая

50 г парафина и 1 чайную ложку пчелиного воска поставить расплавлять, помешивая, добавить 1 чайную ложку масла какао и 1 чайную ложку оливкового масла, хорошо перемешать деревянной ложкой и нанести на кожу, смазанную оливковым маслом.

Прикрыть лицо пищевой плёнкой и махровым полотенцем. Через 15 минут маску снять.

Маска для увядающей кожи

Растопить парафин и нанести его на кожу, предварительно обильно смазанную рыбьим жиром. Накрыть лицо плёнкой и полотенцем. Снять через 15-20 минут. Протереть лицо тоником и смазать увлажняющим кремом.

Парафиновая маска при двойном подбородке

Парафин растопить смочить в нём бинт, сложенный в несколько слоёв, слегка отжать и наложить на предварительно смазанный питательным кремом подбородок.

Маску завязывают как при больных зубах. Сверху полотенце.

Снять через 20 минут.

Маска из парафина для рук увлажняющая

Парафин нагреть и опустить в него кисти, вытащить, дать застыть, снова опустить в парафин и так 3 раза.

Надеть целлофановые перчатки, сверху шерстяные варежки.

Через 20 минут снять парафин.

Эта маска улучшает кровообращение, разглаживает кожу и омолаживает её.

Маска делается 2 раза в месяц с перерывом в 2 недели.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Алевтина Мармеладова