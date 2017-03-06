Почему жизненно важно самостоятельно обследовать грудь

Когда вы молоды и здоровы, вряд ли кто задумывается о раке молочной железы. Тем не менее, нужно знать, что у женщин в возрасте от двадцати до сорока лет часто встречается это серьезное заболевание.

Зачем самостоятельно делать осмотр груди?

Объясняем вам причины, которые позволят вам понять, что это делать жизненно необходимо.

1. За исключением некоторых видов рака кожи онкологическое заболевание груди является очень распространенной формой рака, который диагностируется у женщин всех возрастов.

2. Молодые женщины с диагнозом рака молочной железы часто заболевают более агрессивным видом рака и поэтому имеют меньше шансов на выживание.

3. Как правило, маммографию рекомендуется делать в возрасте 40 лет. К сожалению, это иногда приводит к тому, что у молодых женщин не диагностируются начальные стадии рака, и это обстоятельство значительно снижает их шансы на выживание.

Помните, что как только вы заметите или почувствуете какие-либо изменения в вашей груди, обязательно посетите врача. Только квалифицированный профессиональный доктор может окончательно диагностировать причину изменений.

Не лишним будет каждой женщине изучить анатомию женской груди.

Методика проведения осмотра груди

1. Перед зеркалом в раздетом виде тщательно осмотрите грудь, отыскивая любые изменения, такие как сморщивание, изменение размера или формы, или изменения цвета вашей кожи.

2. Посмотрите на изменения формы или текстуры ваших сосков. Аккуратно сдавите сосок каждой груди и посмотрите, есть ли выделения.

3. Рассматривайте грудь, поменяйте положение рук: сначала опустите их вниз, потом поднимите вверх, повернитесь боком, обращайте внимание на изменения в положении груди.

4. Поднимите вверх правую руку и изучите каждый сантиметр вашей левой груди. Подушечками пальцев круговыми движениями пальпируйте грудь, двигаясь от соска к внешней части груди.

5. Аккуратно надавливая, исследуйте грудь в поисках чувствительных участков либо уплотнений.

6. Если необходимо, возьмите крем для тела и исследуйте область под мышкой .

7. Повторите все действия пунктов с 4 по 6 для правой груди.

8. Лягте. Под правое плечо подсуньте подушку или свернутое полотенце, правую руку заведите за голову. Опять же нежно прощупайте грудь на наличие уплотнений или других изменений.

9. Повторите действия пункта 8, подложив подушку под левое плечо, заведя левую руку за голову.

Если вы обнаружите какие-нибудь изменения в груди, незамедлительно запишитесь на прием к врачу!

Периодичность самостоятельного осмотра

1. Осматривать грудь женщина должна через несколько дней (2-3) после завершения менструации. Женщинам, использующим оральные контрацептивы, осмотр груди надо проводить в первый день приема новой упаковки таблеток.

2. После менопаузы женщина должна выбрать день и делать осмотр груди регулярно в этот день ежемесячно.

3. Ежемесячный осмотр груди должен занять постоянное место в жизни каждой женщины. Поговорите со своими дочерьми о важности осмотра груди самостоятельно. Убедите их, что это должно стать привычной частью их жизни, сродни чистке зубов.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Алевтина Мармеладова