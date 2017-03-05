Компрессы при варикозе

Компрессы широко используются для лечения ряда заболеваний. В качестве профилактического и вспомогательного метода они могут применяться при варикозном расширении вен.

Рецепт 1

Растереть несколько свежих листьев папоротника до получения однородной кашицы, слить в отдельную посуду образовавшийся сок, добавить такое же количество кислого молока и тщательно размешать.

Полученное средство следует нанести на сложенную в несколько слоев марлю, которую приложить к пораженным участкам тела. Держать в течение ночи.

Рецепт 2

Свежий помидор следует вымыть, нарезать тонкими ломтиками, положить на бинт, который прикрепить к пораженным участкам. Компресс оставить на 2 часа, по прошествии указанного времени заменить новым.

Для достижения эффекта компресс требуется сменить 3 раза.

Рецепт 3

Данный способ эффективен только на начальной стадии заболевания, при появлении первых симптомов – сосудистых «звездочек».

Для проведения процедуры следует раздробить молодые ветки вербы и приложить их к пораженным участкам тела.

Рецепт 4

Картофельные очистки следует промыть, отварить, остудить, поместить на сложенную в несколько слоев марлю и прикрепить ее к пораженным участкам. Данное средство улучшает кровообращение и структуру кожи.

Рецепт 5

Для проведения процедуры следует посыпать пораженные участки тела питьевой содой и накрыть их предварительно намыленными хозяйственным или туалетным мылом листьями белокочанной капусты. Капустные листья необходимо прикрепить к ноге теплой тканью и оставить на ночь.

Данное средство снимает сильные боли и улучшает состояние больного даже при запущенной форме варикозного расширения вен.

Рецепт 6

Для восстановления нарушенного кровообращения и нормализации функции сосудов рекомендуется применять спиртовые компрессы. Для этого следует смочить спиртом или водкой подошвы носков и надеть их на предварительно распаренные ноги. Сверху рекомендуется надеть еще одну пару теплых носков.

Рецепт 7

Для достижения положительного эффекта при лечении варикозного расширения вен рекомендуется применять компресс с использованием спиртовой настойки каланхоэ перистого. Для этого несколько свежих листьев растения нужно вымыть и измельчить до кашицеобразного состояния, после чего залить 100 мл 40 %-ного спирта. Полученное средство следует поставить на 7 дней в темное место, затем процедить и применять для втирания в пораженные участки тела перед сном. После процедуры к обработанным местам следует прикрепить теплую ткань.

После 5 процедур обычно наблюдается побледнение сосудистых «звездочек» и исчезновение болей.

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Евгения Примак