Белково-витаминная диета

Чтобы быстро привести фигуру в порядок, вы можете использовать эффективную и несложную в применении белково-витаминную диету.

Несомненные плюсы ее таковы:

- она легко переносится и не вызывает чувства голода,

- она не наносит вреда здоровью,

- с ее помощью вы сбрасываете за десять дней 5-7 кг веса.

Во время проведения этой диеты разрешается употреблять только белковую и витаминную пищу. Жиры и углеводы необходимо полностью исключить из питания. Пищу нужно есть без всяких соусов и приправ (кетчупа, майонеза, сметаны и т.д.). Допускается лишь умеренное употребление соли. Белковые и витаминные компоненты диеты принимаются отдельно, во время разных приемов пищи. Как известно, раздельное питание само по себе способствует похудению.

Вы можете пить в период проведения диеты минеральную воду, обычную воду (лучше горячую), чай без сахара и травяные настои. Количество этих жидкостей не ограничивается. Другие напитки (лимонады, соки, пиво, алкоголь и пр.) исключаются. Пищу необходимо принимать шесть раз в день, через каждые 2,5 часа. Благодаря тому, что от одного приема пищи до другого проходит не так уже много времени, чувство голода не возникает.

Вот как выглядит эта диета на практике:

8.00 – два вареных яйца (белковый компонент);

10.30 – один грейпфрут (витаминный компонент);

13.00 – 200 г отварного нежирного мяса (белковый компонент);

15.30 – два яблока (витаминный компонент);

18.00 – 200 г отварной рыбы (белковый компонент);

20.30 – один большой апельсин (витаминный компонент).

В качестве белковых компонентов вы можете, наряду с яйцами, мясом и рыбой, использовать обезжиренный творог, брынзу (и другие белые, нежирные сыры), нежирную дичь, вареную колбасу. В качестве витаминных компонентов подойдут не только фрукты, но и сырые или вареные овощи без приправ, например, свекла, морковь, огурцы, помидоры, перец и пр. Не употребляйте только слишком сладкие фрукты, такие, как виноград, бананы, абрикосы, хурма (в них слишком много углеводов). По той же причине не подходит и картофель.

Если вам необходимо сбросить больший вес, нежели 5-7 кг, то можете поступить так: после проведения диеты сделайте перерыв на одну-две недели, а затем повторите цикл снова.

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Александра Дроздова