5 эффективных упражнений для тонкой талии

Можно быть худой, однако при этом без красивых изгибов. Чтобы форма фигуры в области талии была действительно изящной, к правильному рациону питания нужно обязательно добавлять специальный комплекс упражнений.

Предлагаем вам пять самых эффективных для ежедневных тренировок.

1. Лечь на пол, согнуть ноги в коленях, стопы на полу, руки – за головой.

Поочередно опускать колени то в одну то в другую сторону, верхнюю часть туловища поворачивать при этом в противоположную сторону.

Руки во время поворота вытягивать вверх, по направлению поворота туловища. Повторить 10-15 раз.

2. Стать на колени, руки соединить в замок на затылке.

Не разжимая рук, садиться в одну и в другую сторону.

3. Лежа на боку, делать махи ногами, чередуя высокие махи и низкие, на расстоянии 30-40 см от пола.

4. Стать возле стенки, поставить ноги на ширину плеч, сделать наклон влево, выровняться и повернуться назад не отрывая ступни от пола, коснуться руками стены.

Повторить так же в другую сторону.

Это упражнение не стоит делать, если у вас смещение дисков или сколиоз.

5. Также прекрасно помогает для «утончения» талии вращение обруча ежедневно в течение 10-20 минут.

Но не больше, чтобы не возникло проблем с внутренними органами.

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Александра Дроздова