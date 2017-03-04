Правила сочетания продуктов питания

Среди множества продуктов привычных продуктов питания существуют те, которые лучше не сочетать друг с другом. Их совместное употребление ведет к возникновению химических реакций, которые отрицательно сказываются на процессе пищеварения. Но это совсем не означает, что вам стоит отказаться от такой пищи, просто нужно знать правила сочетания продуктов питания, соблюдение которых поможет избежать проблем с пищеварением.

Что содержат продукты?

- Белки. К продуктам, в чей состав входят белки относятся: хлебные злаки, орехи, бобовые, яйца, грибы. Белковыми продуктами являются рыба, мясо, творог, сыр, молоко. Большое количество белков можно обнаружить в семечках подсолнуха, баклажанах.

- Углеводы представляют собой сахар и продукты, в состав которых он входит: сладкие продукты, фрукты, мед, сиропы.

- Жир входит в состав масел подсолнечного, оливкового, сливочного; орехов, жирных молочных продуктов: сметана, сливки, и в состав жирного мяса и сала.

- Крахмал можно обнаружить абсолютно во всех злаках и бобовых (кроме сои), в картофеле, арахисе, тыкве, кабачках. К умеренно крахмалистым продуктам относят: морковь, брюкву, цветную капусту, свеклу.

- Некрахмалистыми овощами считаются овощи и следующая зелень: одуванчик, сельдерей, латук, щавель, шпинат, капуста. Также к таким продуктам можно отнести огурцы, кольраби, чеснок, редис, сладкий перец, петрушку.

Нельзя сочетать крахмалы с кислотами и белками

Входящие в состав кислотосодержащих продуктов питания кислоты угнетают деятельность птиалина, фермента, необходимого для расщепления крахмала. Поэтому правила сочетания продуктов запрещают есть в один прием пищи кислоты и крахмалы. Сок, который образуется в процессе усваивания хлеба, нейтрален. При полном переваривании крахмала из хлеба, желудок начинает выделять большое количество соляной кислоты, чтобы приступить к переработке белков хлеба. В этот момент происходит одновременное переваривание белков и крахмала, что является очень долгим и сложным процессом.

Если вместе с хлебом есть мясо, то в процессе переваривания сок будет иметь не нейтральное состояние, а кислотное. В результате чего усвоение крахмала будет приостановлено. Для переваривания крахмала необходима щелочная среда, и он обрабатывается в двенадцатиперстной кишке и ротовой полости, а для усвоения белка требуется кислая, и для его переработки нужны совершенно другие ферменты. Выходит, что все крупы, хлеб, картофель нужно есть отдельно от рыбы, мяса, творога, сыра и других белковых продуктов.

Жиры употреблять отдельно от белков

Наличие жиров в желудке значительно снижает секрецию желудочного сока, повышает аппетит, ухудшает работу желудочных желез, сокращает количество образующегося пепсина и соляной кислоты, а также может вдвое понизить общий тонус желудочно-кишечного тракта. Поэтому правила сочетания запрещают есть жирное мясо, сметану, сливочное масло вместе с орехами, яйцами, сыром. Нейтрализовать действие жира может большое количество зеленых овощей и зелени. Поэтому, чтобы спасти свой желудок, при употреблении белков с жирами добавляйте к ним овощи.

Кислоты употреблять отдельно от белков

Процесс переработки белков происходит под влиянием особого фермента пепсина. Он работает только в кислой среде, а в щелочной его активность угнетается. В зависимости от поглощаемой пищи, желудок меняет свой состав от щелочного до кислого. И поскольку пепсин активизируется в кислой среде, многие считают, что при употреблении кислых продуктов его действие усиливается. Но происходит все наоборот: кислоты мешают выделению желудочного сока. Сильно разбивают пепсин фрукты. Не следует употреблять белок с кислотами, желудочный сок в состоянии переварить белок сам. Поэтому согласно правилами сочетания продуктов питания не запивайте соками мясные продукты, и не кушайте творог с цитрусовыми.

Не сочетайте углеводы с белками

Употребление кондитерских изделий, меда, фруктов снижают активность выработки желудочного сока. Дело в том, что процесс усвоения углеводов происходит в кишечнике. Это означает, что если углеводы съедать отдельно от других продуктов питания, то они незамедлительно переходят в кишечник. Однако при употреблении углеводов вместе с крахмалами или белками, они способны долгое время задерживаться в желудке, до тех пор, пока не переварятся остальные продукты. Поэтому возникает тяжесть в желудке и ощущение переполненности.

Углеводы ешьте отдельно от крахмалов

Крахмалы вначале усваиваются во рту, а затем переваривание идет в желудке. Углеводы в свою очередь сразу из желудка переходят в кишечнике. При употреблении углеводов вместе с другими продуктами питания, они задерживаются в желудке. Во влажности и тепле углеводы быстро начинают бродить, в результате чего выходит эффект брожения.

Варенье, повидло, сахар, мед включают в свой состав углеводы. Их сочетания с хлебом, кашей и печеньем вызывает брожение. Многие люди в кашу добавляют сахар или варенье, и при этом они часто испытывают изжогу и другие заболевания, связанные с несварением. Сочетание сладких фруктов с крахмалистыми продуктами приводит к брожению. Некоторые считают, что если вместе сахара в пищу добавлять мед, то можно избежать брожения, однако это не так.

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Александра Дроздова