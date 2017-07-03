 
           
Статьи / Моя семья  / 

Женский мир

Кушаем овсянку и худеем: до 4 кг за неделю

Кушаем овсянку и худеем: до 4 кг за неделю
 

 

Овсянка одна из самых полезных каш. Все худеющие начинают с каши. Это и полезный и помогающий худеть завтрак. Предлагаем вам диету на основе этой крупы. Делайте себя красивыми.

Меню на каждый день:

Завтрак: 1 тарелка овсянки (можно использовать овсяные хлопья быстрого приготовления). 2 яблока. При этом яблоки вы можете покрошить в овсянку или съесть на десерт.

Обед: 1 тарелка овсянки (можно использовать овсяные хлопья быстрого приготовления). В овсянку можно добавить 1 чайную ложку меда или сахара, 3 яблока, 100 г творога.

Ужин: 4 яблока, 200 г творога.

Через каждые три дня дополнительно к меню можно съедать до 300 г овощей. То есть 3 дня просидели на диете, и на 4-ый можете позволить себе съесть 300 г любых овощей на ваш выбор, но при этом еще и есть то, что положено по меню.

Мария Зимина
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Афиша событий Звездные истории Женский мир Родители и дети Материнство и красота Беременность и роды Семейная психология Социум
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100