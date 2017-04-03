Чем полезна цедра апельсина?

Оказывается, цедра апельсина невероятно полезна. Ее можно использовать, как средство, снижающее уровень холестерина в крови и как средство, снижающее последствия ПМС.

Очищенную кожицу от апельсина обдайте кипятком, если помыть хорошенько сам апельсин вы не успели. Нарежьте ее кусочками и залейте кипятком, дайте некоторое время настояться. Ароматный напиток вкусен, полезен. Пить его можно при надвигающемся ПМС и просто, как лекарство, снижающее уровень холестерина.

Ещё один довольно занятный факт о цедре апельсина: оказывается, в ней не накапливаются нитраты и нитриты. По этой причине абсолютно все в апельсине можно кушать, начиная от мякоти, заканчивая кожурой (она же цедра) и косточками.

Цедру апельсина можно также использовать для ароматизирования ванны, воздуха в помещении и, как профилактику ОРЗ. Если раз в день жевать цедру (свежую или подсушенную), вирусы в области носоглотки не приживутся. Эфирные масла, содержащиеся в цедре, нещадно убивают все вирусные инфекции.

Не выбрасывайте цедру апельсина, используйте дары природы по максимуму на благо.

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Мария Зимина