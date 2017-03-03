Заповеди удачи фен-шуй

Золотые правила фен-шуй или 10 заповедей удачи по фен шуй. Многие вещи мы знали, но не догадывались почему нельзя это делать.

Не сиди на углу

«Семь лет без взаимности», говорите? Если бы только это! По Фэн Шуй, выступающий угол, нацеленный на человека, будь это угол стола, шкафа или любой иной, посылает в беднягу «отравленные стрелы», которые оставят его не только без взаимности, но и без денег, здоровья и удачи.

Не прощайся через порог

«Поссоришься», дескать. Все верно: порог — энергетическая преграда, разделяющая два мира. По одну сторону — «свой», по другую — «чужой». Незримая граница мешает установить контакт, и вещи, и энергия, переданная «из мира в мир», утрачены для обоих миров. Вот и получается, что связь между «участниками контакта» разрушается.

Не готовь в плохом настроении

Так учат начинающих хозяек мамы и бабушки. Старшее поколение абсолютно право: пища впитывает окружающую энергию, а мы, поглощая эту самую пищу, получаем вместе с калориями и витаминами соответствующий энергетический заряд. Борщи и котлеты, «заряженные» ссорой, известиями об очередном терракте или эмоциями, порожденными телевизионным «ужастиком», вполне способны отравить семейство.

Не стой за спиной

Мы говорим это, зябко поеживаясь, даже если за спиной оказался кто-то вполне родной и близкий. И дело не в древнем инстинкте, заставляющем опасаться крадущегося врага, а в том, что угрозу несет сам по себе незащищенный тыл. Отсутствие опоры и поддержки сзади Фэн Шуй считает самой слабой энергетической позицией. Причем это одинаково важно и для человека, и для дома. У вас за спиной всегда должна находиться стена или хотя бы ширма, а тыл вашего дома обязательно должен быть защищен высоким холмом или, по крайней мере, соседским домом.

Не загоняй себя в угол

Еще одна крайне неблагоприятная, по Фэн Шуй, позиция. Угол считается местом, способным вытянуть из человека энергию — эдаким домашним вампиром. Не зря издавна расшалившегося ребенка ставят носом в угол — дабы утратил избыток хулиганской энергии (главное — не передержать там любимое чадо).

Не смотрись в треснутое зеркало

По Фэн Шуй, вредны не только треснувшие зеркала, но и зеркала с рисунком, зеркальная плитка, и прочие поверхности, разбивающие, дробящие отражение. Все это дробит, разрушает энергетику, что скажется, в первую очередь, на здоровье.

Зеркальце в кармане от врага убережет

У нас до сих пор считают, что при встрече с недоброжелателем помогает положенное в карман зеркальце — разумеется, отражающей стороной наружу. Оно отразит все его дурные помыслы и намерения. А также — всю негативную энергию, направленную против вас, комментирует Фэн Шуй. И советует для защиты дома от неблагоприятного влияния повесить зеркало над дверью или окном.

На себе не показывай

Так мы предупреждаем человека, рассказывающего о чьих-то недугах. По Фэн Шуй, механизм сглаза в этом случае таков: указывая пальцем, мы посылаем энергетический заряд. Одновременно, называя болезнь, даем этому заряду соответствующую «окраску»: наполняем точной информацией о диагнозе.

Не возвращайся с полдороги

«Пути не будет». Еще бы, говорит Фэн Шуй. Помните, что мы рассказывали про порог? Все эти скачки «из мира в мир» достаточно энергоемки — это наверняка известно заядлым путешественникам, часто пересекающим границы государств. Если уж пришлось вернуться — восстановите силы: присядьте (займите сил у дома), взгляните в зеркало (отражаясь, энергия удваивается).

Пробеги под радугой - счастлив будешь

Конечно, тем, кто помнит физику, понятно: сделать это в принципе невозможно. Но даже увидеть радугу — символ Небесных Врат — считается добрым знаком. А Фэн Шуй рекомендует «приручить» радугу и поселить ее в собственном доме. Вот почему так благоприятны арочные проемы — проходя под ними, мы каждый раз «вступаем под радугу» и получаем защиту Небес.

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Алевтина Мармеладова