Уникальные целебные свойства огурца

Огурцы - самая древняя овощная культура. Огурцы чем меньше, зеленее и недозрелее, тем лучше и вкуснее. В античные времена греки их называли «агурос»: что означает «неспелый, несозревший». Отсюда и пошло их название - огурец.

Огурец содержит витамины, которые дадут вам заряд энергии и укрепят иммунитет. Если он вырос на вашем собственном огороде, ешьте его вместе с кожурой – она содержит немало витамина С. Огурец омолаживает, поскольку богат минералом силикатом, который поддерживает в хорошем состоянии соединительные ткани, в том числе мускулы, связки и кожу.

Чтобы похудеть, надо много пить не меньше двух литров день, а летом, в жару, до трех литров. Диетологи советуют компенсировать потерю организмом жидкости огурцом. Ведь он на 90% состоит из воды!

Огурец содержит природные гормоны – лигнаны, способные снизить риск возникновения онкологических заболеваний, в том числе рака яичников, матки и предстательной железы.

Огурец – эффективное средство против целлюлита, благодаря своему свойству вытягивать лишнюю жидкость. Чтобы избавиться от ненавистной "апельсиновой корки", просто ешьте в сезон как можно больше огурцов, желательно свежесорванными.

Для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые сопровождаются отеками, огурец – незаменимый лекарь.

Огурец обладает просто-таки волшебными косметическими свойствами, причем для того, чтобы они проявились, ничего особенного делать не нужно. Достаточно не забывать использовать огурец по назначению. А именно – добавлять его в салат, делать из него зеленые коктейли или соки. Если кожа склонна к образованию угрей и прыщей, за полчаса до каждого приема пищи съедайте огурец с кожурой и без соли.

Тем, кто страдает от излишнего веса, огурец – самый надежный друг, потому что снижает аппетит и заполняет желудок клетчаткой, создающей обманчивое чувство сытости. Кроме того, огуречный сок содержит инсулиноподобные вещества, способствующие нормализации уровня сахара в крови, поэтому диабетикам рекомендуется включать их в свой ежедневный рацион.

Главная функция огурца – выводить токсины и яды. Если вы зимой принимали антибиотики, огурцы помогут расстаться с накопившимися в организме шлаками.

Огурец помогает избавиться мешков и темных кругов под глазами. Кусок чистой хлопчатобумажной или льняной ткани нужно пропитать соком огурца и положить на область вокруг глаз на 15-20 минут. Можно не выжимать сок, а нарезать огурец кружочками и разложить вокруг глаз.

Для утреннего умывания смешайте сок свежего огурца с кипяченой водой и заморозьте. Используйте ледяные кубики ежедневно – они осветляют веснушки и пигментные пятна, хорошо тонизируют кожу и помогают проснуться.

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Мария Зимина