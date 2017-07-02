Тринадцать странных идей для красоты, которые работают на практике

Вся прекрасная половина человечества хочет выглядеть красивой и ухоженной. Сегодня мы поделимся потрясающими советами для красоты. Некоторые из них могут показаться странными, но они действительно работают.

1. Воспользуйся салфетками с антистатиком, чтобы избавиться от статического электричества на волосах. Не бойся протирать салфетками волосы, они не навредят их структуре.

2. Добавь в ванну несколько столовых ложек сухого молока для поддержания упругости и молодости кожи.

3. Чтобы отбелить зубы, воспользуйся смесью из свежей клубники, соли и соды. Возьми 1 среднюю ягоду, 1/4 чайной ложки соли и такое же количество соды, затем тщательно смешай все компоненты до образования однородной кашицы. Макни зубную щетку в полученную смесь и почисти зубы.

4. Если новая бижутерия вызывает аллергическую реакцию в виде зуда и покраснения, попробуй смазать застежки сережек вазелином.

5. Мало кто знает, что идеальные стрелки можно нарисовать с помощью хирургической клейкой ленты или скотча.

6. Используй пепто-бисмол, или салицилат висмута, в качестве маски для лица. Конечно, это удовольствие не из дешевых, но результат того стоит!

7. В экстренной ситуации, когда под рукой нет средства для снятия макияжа, можно воспользоваться пеной для бритья.

8. Если у тебя сильно обветрились и потрескались губы, приложи к ним распаренный пакетик зеленого чая. Такая процедура поможет снять боль.

9. Выдави немного тонального крема в чистый контейнер для линз, чтобы не брать в путешествие большой тюбик с тональным средством.

10. Чтобы тушь не пачкала веко, следует наносить на эту область только те средства, которые не содержат масла. Лучше всего использовать праймер-основу.

11. Привести растрепанную прическу в порядок помогут зубная щетка и лак для волос. Нанеси небольшое количество лака на щетку и пригладь непослушные пряди.

12. Используй антибактериальные салфетки, если под рукой нет дезодоранта.

13. Не стоит паниковать, если разбила любимые тени для век. Перемести их в небольшую коробочку и добавь немного бальзама для губ. Ты получишь уникальный блеск, который не сыщешь ни в одном магазине.

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Александра Дроздова