Худеем в ванной

Всем известно, что худеют с помощью спорта, правильного питания и салонных процедур. Но мало кто знает, что сбрасывать вес можно и в ванной.

Наш букет для ванны будет включать в себя: ромашку, крапиву, череду, чистотел.

Если вы будете совсем чуть-чуть, по одному листочку, добавлять его в чай и пить, он очистит весь ваш организм, выведет из него все токсины и шлаки, которые часто и являются причиной излишнего веса. Только осторожнее: чистотел - растение хоть и не ядовитое, но обладает достаточно сильными свойствами - недаром его применяют даже в онкологии. Один маленький листочек в чашке чая в день - вам этого хватит. Но для ванны - веточки 2-3 нарвите.

Итак, для ванны нам еще пригодятся: душица, смородина черная, береза, клевер, мята, малина, шалфей, хвощ полевой, спорыш, овес, ветки и листья калины, ветки ели, пихты, сосны, медуница.

Из всех этих растений теперь делаем отвар: помещаем их в большую эмалированную посуду, заливаем кипяченой водой, ставим на огонь и доводим до кипения, после этого убавляем температуру нагрева и кипятим на слабом огне ещё минут 10-15. Теперь снимаем емкость с огня, и настаиваем 40-50 минут, после чего процеживаем.

Набираем воду. Температура не должна быть выше 36-38 градусов. Это - теплая ванна, в которой можно полежать от 15-20 минут до нескольких часов.

Получившийся отвар вливаем в ванну, доводим объем воды до нужного уровня и...заплываем!

За счет чего достигается эффект похудения?

Отвар из трав регулирует обмен веществ в нашем организме, выводит из него вредные соединения и шлаки через расширенные кожные поры, очищает их. Удаляет старые и отслужившие своё клетки, которые придают коже тусклый нездоровый вид. Кожа уже после первой подобной ванны становится более эластичной, упругой, шелковистей.

После нескольких таких процедур вы заметите, что ваш организм начинает избавляться и от излишних жировых отложений. Вы реально худеете! Причем без всяких издевательств над собой. Просто вы с помощью подобных травяных ванн дарите своему организму заботу, питание и уход, а ваш организм в ответ молодеет и расцветает, очищается и избавляется от «мусора», коим и является жир.

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Евгения Примак