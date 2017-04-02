Стрижка ногтей по дням недели

Стрижка ногтей по дням недели

Ногти являются регулятором приема энергии. Около ногтей всегда находится масса жизненно важных точек, которые соединены со всеми внутренними органами тела. Их стрижка меняет ритм жизни.

Понедельник - стрижка ногтей является профилактикой гинекологических и урологических заболеваний. Именно в этот день остригается печаль, тоска, комплексы и память о разных неприятностях.

Вторник - остригаются неожиданные неприятности, приобретается защиту в экстремальных ситуациях, и так же состригают заболевания крови и головы.

Среда - остригается неразбериха в мыслях и делах, улучшается нервная система, повышается иммунитет, улучшаются инстинкты, и повышается успех в учебе, общении и приближаются хорошие известия.

Четверг - остригаются болезни печени, продлевается срок жизни и повышается уверенность в себе.

Пятница - увеличивается красота грубого физического тела. Мужчинам не рекомендуется состригать ногти, так как это усиливает скапливающиеся в теле шлаки и замедляется метаболизм клеток и так далее.

Суббота - это очень благоприятно, так как это день аскезы, сострижение ногтей в субботу укрепляет здоровье, снимает кармические долги и улучшает саму аскезу. То есть, если женщине необходимо провести какую-то аскезу, плоды которой она бы отдала на благополучие семьи, то перед самой аскезой ей хорошо бы состричь ногти.

В воскресенье - состригать ногти не рекомендуют, потому это день Солнца и такие большие очистительные обряды в воскресенье делать не рекомендуется.

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Александра Дроздова