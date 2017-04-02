Японская банановая диета

Ешьте бананы каждое утро и теряйте за неделю до 7 кг — звучит привлекательно, да? А самое привлекательное — то, что эта диета реально существует и реально работает.

Утренняя банановая диета.

Что еще лучше, она не требует от вас каких-то чрезмерных усилий. Потому, в целом, свои привычки в питании менять не обязательно. Именно поэтому эта диета стала такой популярной.

Разработал ее японец Хироси Ватанабе, впервые он представил ее в своей книге с говорящим названием: «Утренняя банановая диета». Суть очень проста: утром вы должны есть только бананы и пить воду комнатной температуры.

В оставшееся время дня можно есть все то же, что и обычно.

Действительно ли тут все так просто?

Началось все с того, что Ватанабе сам безуспешно пытался похудеть много лет. Он перепробовал многие диеты, но впоследствии решил опираться не на них, а на научные знания, которые почерпнул из научных трудов. Его жена Сулико — фармацевт, и ее тоже можно считать соавтором книги.

Вместе они придумали метод похудения, который стал невероятно быстро набирать популярность во всем мире — не только в Японии. Особенно хорош он для тех, кто не любит потеть в тренажерном зале.

Тучным людям обычно советуют больше работать физически — чтобы сжигать больше калорий. Перед Ватанабе стояла задача обойтись без этой рекомендации: японцы как никакая другая нация в мире знает, что такое «нет времени на себя«.

И вот это простое решение: один свежий банан и стакан воды по утрам. Это вместо завтрака. Самое сложное тут: продержаться, чтобы ничего не есть до обеда. Бананы полны резистентного крахмала, который активно стимулирует метаболизм.

Крахмал в бананах совсем не тот, что в картофеле.

Он бывает перевариваемым и резистентным. Резистентный крахмал в тонком кишечнике не растворяется, а следует прямо в толстую кишку, где и начинается процесс его ферментации. Бактерии толстой кишки перерабатывают его в короткие цепи жирных кислот. Они питают клетки и способствуют оздоровлению желудочно-кишечного тракта.

Действительно ли на завтрак нужно съедать только 1 банан?

В этом отношении на самом деле никаких строгих правил нет. Вы должны съедать на завтрак столько бананов, чтобы почувствовать, что наелись. Японцы следуют правилу 80/20 (это наполненность желудка в процентах; они встают из-за стола до того, как почувствуют сытость), так как считают, что перегружать желудок лишней пищей очень вредно.

Врачи, кстати, тоже говорят, что оптимальное состояние желудка — наполненность на 80%. Должно оставаться 20% "пустоты", чтобы желудок работал исправно и под минимальной нагрузкой.

Всегда выпивайте по утрам стакан теплой воды. Это тоже будет стимулировать метаболизм.

Идеально вообще сначала выпивать стакан, потом уделять время себе, а банан съедать уже только через час.

Как понять, наелись вы или нет?

Начните с 1 банана. Если через 20 минут вам по-прежнему будет казаться, что вы голодны, съешьте еще один (если надо, возьмите его с собой на работу). И еще: все бананы должны быть только сырыми.

В своей книге Ватанабе также призывает строго соблюдать еще несколько правил:

● Не есть молочных продуктов и алкоголь;

● Крайне желательно не есть ничего после 8 вечера;

● Спать ложитесь до полуночи. Ученые считают, что привычка поздно ложиться спать связана с ожирением;

● Обедайте и ужинайте, но не перекусывайте между ними! Исключение: немного фруктов.

Что делает банановую диету такой особенной?

1. Это супер-здоровая диета;

2. Бананы богаты клетчаткой и дают много энергии;

3. Бананы дешевы, поэтому вам не придется тратить слишком много денег;

4. Регулярный завтрак ускоряет метаболизм и удерживает нас от переедания в течение дня;

5. Если не пить по утрам кофе, вашему организму будет намного легче регулировать аппетит и уровень глюкозы в крови;

6. Стакан воды комнатной температуры ускоряет метаболизм;

7. Вы не будете пить алкоголь. Это хорошо само по себе;

8. Вы сможете лучше контролировать свой аппетит;

9. Банановая диета — это также отличное профилактическое средство против целлюлита.

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Александра Дроздова