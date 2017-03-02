Характер девушки по месяцу рождения

Существуют разные виды гороскопов с привязкой к декадам, лунным фазам, знакам Зодиака, месяцам и числам, соответствующим дате рождения. Предлагаем определить характер по месяцу рождения.

Январь

Январские девушки невероятно амбициозны, но при этом серьезны и даже консервативны. Они могут быть очень критичны, но, тем не менее, не любят говорить о своих чувствах. Они подпускают к себе только людей своего интеллектуального уровня и схожих взглядов.

Февраль

Рожденные в феврале - романтичные натуры, и в обращении с ними нужно проявлять незаурядное терпение. Их не всякий поймет из-за постоянной смены настроения. Им от природы дано умение мыслить абстрактно. И еще: если вы их предадите, то больше уже не увидите!

Март

Мартовские кошки. Харизма и шарм. Это верные и преданные натуры, которые влюбляются с трудом. Они могут быть очаровательны и милы до тех пор, пока вы их не расстроите чем-либо. Но все равно — жить рядом с человеком, который родился в марте, — сплошное удовольствие.

Апрель

В апреле, как правило, рождаются девушки, способные легко установить отношения практически с любым человеком и наделенные качествами дипломата. Правда, при этом большинство из них достаточно ревнивы, и, если вы подорвали их доверие, лучше убраться самому. В то же время апрельская девушка может сделать вас самым счастливым человеком на Земле. Открываются они тем, кто завоюет их доверие.

Май

Май — месяц женщин, в чьем характере есть постоянство и приверженность принципам. Они очень привлекательны, что, впрочем, нередко сочетается с тяжелым характером, и под угрозу попадает любой мужчина, имевший несчастье в них влюбиться. Потому, если вы встречались с майской штучкой, вы ее не забудете никогда. Не старайтесь.

Июнь

Любопытная, общительная и творческая — три главных характеристики июньской барышни. Проблема в том, что они сначала говорят, а потом думают. Но они лучше скажут правду в глаза, чем за спиной. И да, кстати, их стоит опасаться — мужчина легко может стать игрушкой в их маленьких ручках.

Июль

Девушки, которым повезло родиться в середине лета, — честные, красивые, загадочные и очень умные. Они не любят конфликтов и предельно честны с каждым. Но, если вы их обманете хоть раз, навсегда потеряете. Помните это.

Август

Те, кто родился в августе, несут по жизни удивительное сочетание эгоизма и большого доброго сердца. Не стоит ссориться с ними, рано или поздно такая девушка все равно выиграет. Августовские женщины наделены исключительным чувством юмора, но терпеть не могут насмешек и издевок над собой. Если вы допустили такое обращение, то никогда не будете знать, откуда прилетит ответ. Им всегда нравится быть в центре внимания, и от его недостатка со стороны противоположного пола они почти никогда не страдают. В их присутствии мужчины буквально теряют голову.

Сентябрь

Это месяц дисциплинированных, добрых и прекрасных женщин. Они никогда не прощают предателей. И, если вы сделаете им больно, они будут искать мести. И найдут ее. Они ценят долгосрочные отношения и никогда — на одну ночь. В то же время у них высокие запросы касательно партнера. Как говорится, выживут только достойные.

Октябрь

Октябрьские девушки обладают сильным характером, большим умом и закрыты от публики. Душу свою такие открывают не каждому и не всегда, боясь, что им туда наплюют. Другие женщины часто недолюбливают рожденных в октябре по причине зависти.

Ноябрь

Это женщины, которые на шаг впереди остальных и легко распознают ложь. Не играйте с ними — это игры с огнем. Все, что нужно знать о таких девушках, — так это то, что никогда не стоит спрашивать их мнения, если вы не готовы услышать правду.

Декабрь

В декабре рождаются нетерпеливые, но удачливые барышни. Они, как говорится, всегда найдут способ выйти сухими из воды. Они умеют поднять настроение и наделены открытым сердцем. Их не раз ранит жизнь, но, видимо, Бог благоволит им, так как в итоге они получают то, что хотели.

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Александра Дроздова