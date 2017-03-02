Чем полезны кукурузные рыльца

Кукуруза — очень целебный продукт для здоровья. Но не все знают, что полезные свойства имеет не только съедобная часть овоща, но и кукурузные рыльца и кочерыжка. Еще наши давние предки применяли их в народной медицине.

Применяют кукурузные рыльца в виде отваров, настоев или в сочетании с различными травами. Кроме того, их используют наружно в качестве ополаскивателя для волос и тоника для кожи.

Приобрести рыльца можно в аптеке. Но по желанию их можно заготовить самим, собрав и высушив рыльца на свежем воздухе.

Итак, почему же рыльца настолько полезны?

1. Предотвращают появление камней в почках

Рыльца испокон веков использовали для предотвращения мочекаменной болезни, а также для выведения камней из почек. А всё потому, что целебный отвар, оказывает мочегонное и противовоспалительное действие. Благодаря этим свойствам камни выводятся быстро и безболезненно.

2. Контролируют уровень сахара в крови

В недавних исследованиях было доказано, что кукурузные рыльца повышают уровень инсулина и помогают восстанавливать поврежденные клетки в поджелудочной железе, а это значит, что они помогают регулировать уровень сахара в крови.

3. Снижают уровень холестерина

Благодаря отвару из рылец можно уменьшить уровень «плохого» холестерина в крови. В результате вы будете надежно защищены от сердечных заболеваний.

4. Улучшают состояние ослабленных волос

Для укрепления тонких безжизненных волос воспользуйтесь настойкой из кукурузных рылец. На 1 литр кипятка возьмите 0,25 стакана сушеных кукурузных рылец и 0,25 стакана сушенной крапивы. Заваривайте обычным способом.

5. Снижают аппетит

Если вы постоянно хотите есть, тогда отвар из кукурузных рылец вам в помощь. Он очень сильно снижает аппетит. А еще — улучшает метаболизм. Так что можно сказать, что это незаменимое средство для желающих постройнеть.

Приготовить настой можно так: добавьте в стакан кипятка ложку рылец и накройте крышкой, дайте настояться около часа и процедите.

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Александра Дроздова