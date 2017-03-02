Маски для груди

Существует множество рецептов масок для уходи за кожей груди. Они отлично тонизируют и подтягивают кожу.

1. Маска для груди с глиной и медом. Смешиваем глину (продается в любой аптеке) с медом, разбавляем немного водой для образования однородной кашицы и наносим на грудь и область декольте. Закрываем пакетиком, пленкой или тряпочкой, чтобы глина не сохла и держим минут 30, затем смываем.

2. Маска для груди с творогом. Творог разводим со сметаной и наносим на грудь и область декольте, прикрываем чем-нибудь и ждём.

3. Маска для груди с овсяными хлопьями. Завариваем овсяные хлопья, даем настоятся и остыть. Кашицу наносим на грудь о область декольте, закрываем, ждем.

Всё довольно просто. Эти маски необходимо делать каждый день или через день в течении одного-двух месяцев, чтобы был заметен результат. Можно чередовать маски, а можно выбрать для себя одну. Грудь, после процедур становится более подтянутой, а кожа мягкой и нежной.

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Алевтина Мармеладова