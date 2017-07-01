Имбирный чай с яблоками для похудения

Исторической родиной дикорастущего имбиря является Юго-Западная Азия. Сегодня корень этого растения активно применяется в качестве пикантной приправы и эффективного лекарства. Одним из ценных свойств этого продукта является способность сжигать жировые отложения.

Калорийность - 20,7 ккал на 100 г

Ингредиенты:

корень имбиря - 30 г

вода - 2,5 литра

яблоки -2 шт

лимон - половинка

сахар - 100 г

Приготовление:

Натереть корень имбиря на крупной терке, положить в эмалированную кастрюлю и залить водой.

Поставить на огонь. Как закипит, убавить огонь, добавить вымытые и нарезанные дольками яблоки и кипятить на медленном огне 3-5 минут.

Огонь выключить и настоять 10 минут. Добавить сок половинки лимона и сахар. Напиток готов.

Сахар можно заменить фруктозой. Или подслащивать уже немного остывший напиток медом (в слишком горячей жидкости мед теряет все свои полезные свойства).

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Мария Зимина