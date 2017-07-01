Имбирный чай с яблоками для похудения
Исторической родиной дикорастущего имбиря является Юго-Западная Азия. Сегодня корень этого растения активно применяется в качестве пикантной приправы и эффективного лекарства. Одним из ценных свойств этого продукта является способность сжигать жировые отложения.
Калорийность - 20,7 ккал на 100 г
Ингредиенты:
корень имбиря - 30 г
вода - 2,5 литра
яблоки -2 шт
лимон - половинка
сахар - 100 г
Приготовление:
Натереть корень имбиря на крупной терке, положить в эмалированную кастрюлю и залить водой.
Поставить на огонь. Как закипит, убавить огонь, добавить вымытые и нарезанные дольками яблоки и кипятить на медленном огне 3-5 минут.
Огонь выключить и настоять 10 минут. Добавить сок половинки лимона и сахар. Напиток готов.
Сахар можно заменить фруктозой. Или подслащивать уже немного остывший напиток медом (в слишком горячей жидкости мед теряет все свои полезные свойства).Мария Зимина