Как повысить самооценку?

Низкая самооценка вредит всем: и женщинам, и мужчинам. Неуверенные в себе люди допускают больше ошибок даже в простейших делах и чувствуют себя очень несчастными.

Причины заниженной самооценки могут быть разными — недостаток заботы со стороны родителей в детстве, череда неудач, проблемы с внешностью, здоровьем и даже с финансовыми делами у человека.

Мы не станем копаться, почему это произошло и откуда взялось искаженное восприятие себя. Можем лишь посоветовать эффективный инструмент для повышения самооценки, который поможет тебе принять и полюбить себя раз и навсегда.

1. Тайный уголок утешения

Каждый раз, когда ты чувствуешь себя обессиленной, грустной и некрасивой, попробуй изменить свое состояние с помощью простого трюка. Так поступают француженки — всегда довольные своей жизнью, обаятельные и независимые.

Не заглушай свое отчаяние алкоголем, сладостями или встречами с людьми, которые были когда-то тебе дороги. Вместо этого выдели время только для себя! Позаботься о себе со всей возможной любовью и уважением, найди тайное занятие, которое придаст тебе силы продолжать жизнь дальше с улыбкой на лице.

Пусть об этом не знают твои близкие, пусть это будет твоей личной тайной.

Это может быть: чтение интересной книги или журнала в необычном месте, занятие йогой, бассейн, прогулка в одиночестве по красивым местам, поход в кафе, где ты никогда не была. Иногда даже полежать в тишине в одиночестве и вспомнить приятный момент — это лекарство от нервного истощения.

2. Красивая вещь

Особенное белье, которое ты не носишь каждый день, изящная хрупкая чашка, новое одеяло. Красивая непривычная вещь меняет настроение!

Почувствуй себя достойной пользоваться самыми лучшими вещами ежедневно, не жди особых случаев. Не откладывай свое счастье на потом. Самооценка, особенно женская, часто занижается из-за того, что мы привыкли использовать в обыденной жизни некрасивые вещи.

3. Пример

Если ты сегодня не хочешь радовать и вдохновлять себя, вдохновляй других! Каждый из нас, хотим мы этого или нет, является примером для другого человека: как нужно себя чувствовать, как нужно жить, как выглядеть, веселиться или грустить.

Помни об этом и чувствуй всегда, какая прекрасная миссия на тебя возложена. Твоя улыбка и вежливость может сделать чью-то жизнь немножко лучше!

4. Индивидуальность

Каждый человек по-своему неповторим. Часто женщины с низкой самооценкой теряют собственное «я», пытаясь быть похожими на кого-то, перенимая привычки близких людей и сливаясь с ним в одно целое.

Заботься о том, что истинно твое! Не пренебрегай собственными интересами, следи за тем, чтобы у тебя были личные дела, хобби и увлечения, приносящие тебе радость. Питая собственную уникальность, ты даешь себе больше шансов стать полноценной счастливой личностью.

5. Баланс

Всем женщинам это знакомо: то ты ешь всё подряд, то садишься на строгую диету. Будто качаешься на качелях жизни вперед-назад.

Секрет в том, чтобы соблюдать баланс и умеренность всегда и во всём: в еде, чувственности, работе. Если ты будешь спокойно переживать каждый момент настоящего, не впадая в крайности, в твоей реальности будет намного меньше потрясений.

Этому миру наплевать на то, как ты себя оцениваешь. Жизнь будет требовать от тебя закончить дела до того, как ты почувствуешь себя увереннее.

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Валентина Соломатина