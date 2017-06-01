Магия эфирных масел

Эфирные масла очищают энергетическое поле человека, более того, являясь астральным телом ароматических растений они проникают в пограничную зону человека между его астральным и ментальным телами и играют роль защитного экрана от вредного воздействия окружающего мира, в том числе патогенного мира, с которым человек ведет длительную войну.

Эфирные масла оказывают особое воздействие на энергетическом уровне, дают возможность найти путь к познанию своей души и открывают свободный доступ энергии к энергетическим центрам человека, причем, эфирные масла обладают селективным воздействием на энергетическую ауру: они централизованно посылают энергию в ту часть организма человека, которая требует защиты и восстановления. Ведь растение, из которого получали эфирное масло, питалось соками и энергетикой почвы, воздуха, воды, солнца. Гармония окружающего мира отпечатывается на матрице растения в определенном соотношении в зависимости от того, как эта энергетика принимала участие в жизнедеятельности растения и образования эфирного масла. Когда мы вдыхаем аромат эфирного масла, негативной блокаде в наших энергетических каналах оказывает сопротивление сильная положительная энергия, которая нас защищает и одновременно разрушает эту блокаду.

По данным литературных источников, эфирные масла по их экстрасенсорным свойствам классифицируются на 10 видов:

1. Эфирные масла, защищающие от вампиров, зависти, недоброжелателей. Они восстанавливают целостность ауры, ликвидируют пробои чакр черной энергетикой: жасмин, шалфей, гвоздика, роза, розмарин, можжевельник, лимон.

2. Эфирные масла, питающие, оживляющие, насыщающие истонченную ауру при переутомлении, тяжести на душе, комплексе неполноценности: герань, грейпфрут, сосна, лаванда, лавр, нероли, роза, лимон.

3. Эфирные масла, заживляющие энергетическую оболочку после стрессовых ситуаций, горя, скорби: бергамот, герань, грейпфрут, лаванда, шалфей, нероли, апельсин, роза, лимон.

4. Эфирные масла, помогающие открыть доступ энергии к энергетическим центрам при истощении энергетического слоя вследствие тяжелых заболеваний, травм, операций: мандарин, сосна, гвоздика, роза, лимон.

5. Эфирные масла, создающие щит, барьер наружному слою ауры. Они применяются при необходимости преодоления трудностей, для достижения успехов в работе: роза, лимон, лаванда, герань, апельсин, сосна.

6. Эфирные масла для обогащения своего духа и энергетики, которые помогают достичь гармонии человека и окружающего мира: нероли, роза, лимон, сандал, мирт.

7. Эфирные масла дающие тепло, свет и пульсацию энергетическому слою в сексуальных отношениях и помогают облегчить взаимопонимание между партнерами: бергамот, жасмин, мандарин, роза, сандал, иланг-иланг, нероли.

8. Семейные эфирные масла, которые помогают наладить взаимопонимание между супругами и родственниками, создают энергетику уюта, тепла, комфорта в доме: жасмин, мандарин, роза, сандал, апельсин, кипарис.

9. Эфирные масла, помогающие анализировать свои поступки и исправлять совершенные действия, которые причинили окружающим зло, обиду. Помогают побороть раздражительность, вспыльчивость, злость: жасмин, мандарин, шалфей, розмарин, сандал.

10. Эфирные масла, повышающие коммуникабельность, обаяние: жасмин, мандарин, шалфей, нероли, апельсин, роза, можжевельник, лимон, кипарис.

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Алевтина Мармеладова