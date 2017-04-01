Что значат линии на ладони?

Чтение по руке одно из самых увлекательных занятий и развлечений. Первое упоминание о хиромантии относится к 2000 году до н. э. Хиромантия – это греческое слово, переводится как гадание или предсказание по руке. В средние века хиромантия считалась наукой, и сегодня интерес к хиромантии так же не угас. У каждого человека своя судьба, которая зашифрована на ладони в виде линий.

Хиромантия является развивающейся наукой, доступной для тех, кто умеет думать и анализировать. Гадание по руке не требует знаний в медицине и каких-либо других науках, поэтому ей можно заниматься всем желающим.

Линия жизни.

Чем длиннее линия жизни, ярко выражена на ладони, тем выносливее и энергичнее является человек. Линия жизни – главная линия, показатель нашей жизнедеятельности. Хорошо, когда она сильная и здоровая, ярко очерченная. Когда линия жизни начинается у края ладони – это говорит о решительности характера, если начинается в виде цепочки – слишком зависимый от других.

Когда в самом начале линия жизни соединяется с линией головы, чем длиннее совмещенный отрезок, тем человек осторожнее, чувствительнее и не увереннее в себе. Такие люди мало чего добиваются в жизни.

Если у людей короткая линия жизни, они вполне могут дожить до старости, просто они не обладают физической выносливостью.

Если с линией жизни проходит тонкая параллельная линия, эта линия сестра – благоприятный знак.

Ее считают линией ангелом-хранителем. У особо удачливых людей она идет по всей длине линии жизни. Разрывы на линии жизни часто говорят о переменах в жизни. Линии, идущие от основания большого пальца к линии жизни и пересекают ее – линии беспокойства и стрессы.

Могут быть серьезные неприятности, если линия жизни соединяется с линией головы и сердца, в таком случае возможен фатальный исход. Линия жизни, не связанная с линией головы, говорит о раннем развитии и решительности ,часто это очень одаренные люди.

Линия сердца.

Линия сердца управляет нашими эмоциями. По линии сердца видно, как человек сочувствует близким и вообще людям. Просматривается характер и темперамент, состояние сердечно-сосудистой системы. Чем извилистей линия сердца, тем личность эмоциональнее. Слабовыраженная линия сердца указывает на чувствительную натуру.

Если линия сердца расположена низко, то человек способен на глубокие чувства. Чем короче линия сердца и, чем выше она расположена, тем меньше у человека способность выражать свои чувства физически.

Люди различаются с духовной и физической линией сердца. Физическая линия сердца заканчивается между средним и указательным пальцами, либо у основания одного из них. Духовная линия сердца идет параллельно основанию пальцев. Люди с физической линией сердца умеют любить и выражать свои чувства, легко переносят удары судьбы и не впадают в депрессии. Повышенной чувствительностью обладают люди с духовной линией сердца. Такие люди всегда стремятся к общению и всегда стараются сохранить внутреннюю свободу. Люди, у которых линия сердца кончается у основания указательного пальца, очень требовательны к своей личной жизни. Чем выше поднимается линия сердца на холм Юпитера, чем больше ветвей, тем лучше для человека, это означает богатство, успех, признание.

Если линия сердца соединяется с линией головы и линией жизни – возможен фатальный исход, убийство из ревности. Линия сердца, проходящая высоко, указывает на порывистого, ревнивого человека.

Линия сердца ясная, красная – благородство, великодушие. Глубокая красная – страстная любовь, чувственность. Без ветвей – сухость сердца. Пересечение второстепенными линиями – обман в любви. Если линия встречается двойная, то это говорит о том, что этот человек в браке будет очень преданным.

Линия головы.

Линия головы является важнейшей линией на руке. Линия головы указывает на силу нашего мышления, на степень развития интеллекта. Начинается она между основаниями большого и указательного пальцев, далее пересекает ладонь и заканчивается примерно под безымянным пальцем. Чем длиннее линия ума, тем шире и сложнее мыслит человек, тем интеллект более развит. Линия головы, пересекающая ладонь полностью до ребра ладони, говорит о способности предвидеть события и проницательности. С короткой линией ума человек мало склонен к анализу.

Разветвленный конец линии ума, говорит о криативности человека и способности его на оригинальные идеи. Часто разветвление линии ума называют писательской вилкой. Независимый образ мышления у человека, который имеет линию ума далеко от линии жизни. Если линия ума и линия жизни сливаются, этот человек не способен самостоятельно принимать решения.

Соприкосновения линии головы с линией жизни говорит об осторожности. Линия ума и линия жизни, находящиеся вблизи, говорят о независимости мышления человека. Если линия ума начинается у указательного пальца, то такой человек очень зависим в своих мыслях и поступках. Слабая и неустойчивая линия означает нервозность и медлительность.

Прерывистая линия головы говорит о плохой памяти и плохом внимании, как правило, слабые интеллектуальные способности. Тонкая длинная линия – неверность, легкомыслие. Широкая бесцветная линия – неосторожность, вспыльчивость, озлобление. Линия головы, состоящая из мелких линий, означает плохую память, головные боли. Глубокая линия – интеллект, мощь, сосредоточение. Глубокая красная линия – одержимость, способность на жестокость. Розовая линия – человек интеллектуален

Линия судьбы.

Линия судьбы является одной из основных линий на руке. Она дает информацию о трудовой деятельности и карьерном росте человека, говорит о предстоящем успехе.

Вообще наличие линии судьбы позволяет принимать правильные решения.

Черта, выше линии запястья, поднимающаяся вверх к среднему пальцу – линия судьбы. Линия судьбы бывает ярко выраженной и слабо выраженной. Может находиться на небольшом участке ладони, а может и вообще отсутствовать. Длинная линия судьбы, тянущаяся к среднему пальцу, говорит о независимости и решительности человека.

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Евгения Примак