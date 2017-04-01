Коктейль для похудения с черносливом

Универсальный план похудения довольно прост. Необходимо увеличить количество белковой пищи в рационе — налегать на яйца, мясо, рыбу, творог и молочные продукты. От хлеба, сахара и рафинированных углеводов стоит отказаться. Нужно пить много воды. Но есть еще один важный момент.

Чтобы похудение было легким и не принесло организму никакого вреда, тело необходимо полноценно очищать от токсинов. При этом должен хорошо работать кишечник.

Улучшить перистальтику кишечника и ускорить похудение поможет этот богатый клетчаткой коктейль. Выпивай его каждое утро на завтрак, и уже через несколько дней ты заметишь, насколько лучше стала себя чувствовать. Такие напитки для похудения — сокровище, советуем запомнить рецепт.

Коктейль для похудения в домашних условиях

Ингредиенты

1 ст. нежирного кефира

2 ст. л. отрубей (можно заменить овсянкой, перемолотой в блендере)

1 ст. л. льняной муки (можно смолоть в блендере льняные семечки)

1 ч. л. какао-порошка

6–7 шт. чернослива

щепотка корицы

50 мл горячей воды

Приготовление

Залей чернослив кипятком и оставь набухать в течение нескольких минут.

Смешай охлажденный кефир с отрубями или овсяными хлопьями, льняной мукой, корицей и какао-порошком.

Измельчи чернослив при помощи блендера в однородную массу. Чтобы коктейль был послаще, к черносливу можно добавить 1 финик.

Соедини сухофрукты с кефиром, размешай. Коктейль готов.

При регулярном потреблении чернослива нормализуется работа кишечника за счет высокого содержания клетчатки, фосфора, цинка и магния в каждом высушенном плоде.

Удивительное открытие: чернослив помогает снизить аппетит и тягу к сладкому, в нём присутствуют зола и сорбитол, обладающие способностью выводить токсины. Если ты будешь следовать нашим рекомендациям и введешь чернослив в свой ежедневный рацион, похудение произойдет естественным образом.

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Алевтина Мармеладова