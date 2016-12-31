10 причин полюбить чернослив
Высушенные плоды сливы содержат гораздо больше полезных веществ, чем свежие. Чернослив относится к категории самых полезных сухофруктов.
Чем же он полезен?
1. Чернослив растворяет вредный холестерин и улучшает деятельность кишечника.
2. Защищает зубную эмаль от повреждений, укрепляя её и защищая от кариеса.
3. Обладает ярко выраженными антибактериальными свойствами.
4. Быстро приводит организм в тонус, повышая его работоспособность.
5. Помогает поддерживать кислотно-щелочной баланс в равновесии.
6. Омолаживает и оздоравливает внутренние органы.
7. Борется с запорами, выводит шлаки из организма.
8. Освежает кожу лица.
9. Помогает справляться с авитаминозом и анемией.
10. Способен противостоять заболеваниям онкологического характера.Евгения Примак