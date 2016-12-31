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10 причин полюбить чернослив

10 причин полюбить чернослив
 

Высушенные плоды сливы содержат гораздо больше полезных веществ, чем свежие. Чернослив относится к категории самых полезных сухофруктов.

Чем же он полезен?

1. Чернослив растворяет вредный холестерин и улучшает деятельность кишечника.

2. Защищает зубную эмаль от повреждений, укрепляя её и защищая от кариеса.

3. Обладает ярко выраженными антибактериальными свойствами.

4. Быстро приводит организм в тонус, повышая его работоспособность.

5. Помогает поддерживать кислотно-щелочной баланс в равновесии.

6. Омолаживает и оздоравливает внутренние органы.

7. Борется с запорами, выводит шлаки из организма.

8. Освежает кожу лица.

9. Помогает справляться с авитаминозом и анемией.

10. Способен противостоять заболеваниям онкологического характера.

Евгения Примак
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