Маски из овсяных хлопьев

Питательные овсяные маски для сухой кожи лица

1 ст. ложку (с горкой) овсяных хлопьев залейте небольшим количеством горячего молока, но так чтобы молоко полностью покрыло хлопья. Накройте посуду со смесью крышкой, и оставьте на 7-10 минут.

В принципе полученную и еще теплую кашу можно уже использовать в качестве маски, наложив ее обильным слоем на лицо, и смыв теплой водой через 15-20 минут.

Такая овсяная каша не только питает кожу, но и мягко ее очищает (можете дополнительно помассировать лицо при нанесении и смывании маски).

Также для хорошего питания сухой кожи в овсяную кашу, приготовление которой описано выше, можно добавить один из следующих продуктов:

- сырой яичный желток;

- 1 ст. ложку жирной сметаны, или молочных сливок;

- 1 ст. ложку жирного творога (в этом случае разбавляйте густоту маски теплым молоком);

- 1 ст. ложку оливкового (или другого растительного масла);

- 1 ст. ложку мягкого сливочного масла;

- 1 чайную ложку меда;

- 1 ст. ложку мякоти банана или хурмы.

Какой бы продукт вы не добавили в маску из овсянки, держать на лице ее необходимо 15-20 минут, после чего смыть теплой водой.

Рецепт маски из овсяных хлопьев для комбинированной и нормальной кожи

Размешайте 1 ст. ложку овсяных хлопьев с небольшим количеством натурального йогурта, чтобы образовалась средней густоты кашица. Затем добавьте 1 чайную ложку меда (лучше жидкого), и 1 чайную ложку оливкового масла. Еще раз все хорошенько размешайте, наложите на лицо, и по истечении 15-ти минут умойтесь водой комнатной температуры.

Такая маска способствует очищению, освежению, и увлажнению кожи.

Освежающая, тонизирующая, и очищающая маска из овсянки для комбинированной, жирной, и нормальной кожи

Размешайте 1 ст. ложку овсяных хлопьев с таким же количеством нежирной сметаны. В полученную массу добавьте 1-2 чайные ложки свежеотжатого лимонного сока. Наложите состав на лицо, слегка массируя его при этом кончиками пальцев, и через 15 минут умойтесь прохладной водой.

Маска для проблемной кожи, на которой имеются прыщи

Просто разведите 1 ст. ложку овсяных хлопьев горячей и чистой водой, чтобы в итоге получилась не очень густая кашица. Когда эта кашица чуть остынет, нанесите ее ровным слоем на лицо, и оставьте до того момента пока она полностью не подсохнет. Затем смойте ее водой комнатной температуры.

Считается, что если делать такую маску регулярно (2-3 раза в неделю), можно хорошо очистить нечистую кожу лица, и в некоторой степени избавиться от прыщей.

Овсяная маска при уже увядающей зрелой коже

Сделайте не очень густую кашицу из 1 ст. ложки овсяных хлопьев, запарив их горячим черным чаем (просто залейте хлопья чаем так, чтобы он полностью их покрыл, накройте крышкой, и оставьте на 10 минут). Затем в полученную кашицу добавьте 1 чайную ложку меда, и столько же лимонного, или другого цитрусового сока (апельсин или грейпфрут). Все развешайте, наложите массу на лицо, и подержите 15 минут. После умойтесь сперва теплой, а затем прохладной водой.

Эта маска прекрасно тонизирует и очищает зрелую кожу, делая ее более гладкой и эластичной.

Маски из овсяных хлопьев при жирной коже лица

Залейте 1 ст. ложку овсяных хлопьев небольшим количеством кефира (подойдет также простокваша, кислое молоко, или же сок из любых кислых ягод и фруктов), так, чтобы при размешивании получилась кашица средней густоты. Наложите эту кашицу на лицо, слегка массируя его при этом кончиками пальцев, как при использовании скраба, и после оставьте маску на лице, до полного ее высыхания. Затем умойтесь прохладной водой. Опять же, при смывании маски аккуратно массируйте лицо пальцами.

Такая процедура мягко очищает жирную кожу, и, устраняя излишний блеск, делает ее более матовой.

Также для очищения и подсушивания жирной кожи хорошо смешивать 1 ст. ложку слегка измельченных овсяных хлопьев с сырым яичным белком. В эту смесь можно добавить еще 1 чайную ложку лимонного сока.

Держать на лице 12-15 минут, и после умыться прохладной водой.

Рецепт маски из овсянки с эффектом скраба для жирной кожи лица

Добавьте к 1 ст. ложке овсяных хлопьев 3 ст. ложки кефира, и 1 чайную ложку меда. Тщательно все размешайте, после чего добавьте в смесь щепотку соли. Еще раз немного все перемешайте, нанесите состав на лицо, и аккуратно поскрабируйте его в течение 1 минуты. Затем подержите маску еще 5-10 минут, по истечении которых умойтесь прохладной водой.

Омолаживающая овсяная маска для лица при увядающей, и склонной к сухости коже

Залейте небольшим количеством кипятка 1 ст. ложку овсяных хлопьев, и, накрыв крышкой, запарьте их, чтобы получилась каша. К остывшей, но еще чуть теплой каше добавьте 1 сырой яичный желток, 1 ст. ложку измельченной мякоти авокадо (можно взять мякоть хурмы, дыни, или абрикоса), и 1 ст. ложку не фильтрованного пива. Перемешайте все ингредиенты, и нанесите полученную смесь на кожу лица на 15 минут. После умойтесь сначала теплой, а затем прохладной водой.

Питательная, увлажняющая и очищающая маска из овсяных хлопьев для сухой кожи лица

Размешайте 1 ст. ложку овсяных хлопьев c 1 сырым яичным желтком, и с 1 ст. ложкой оливкового, или другого растительного масла. Наложите смесь на лицо, аккуратно помассируйте его около 1 минуты, и спустя 15 минут умойтесь теплой водой.

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Алевтина Мармеладова