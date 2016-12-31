Массаж хвойным веником

Веники из хвойных деревьев - отличный способ поправить свое здоровье. В целебных свойствах сосны, ели, кедра, можжевельника и пихты сомневаться не приходится: их кора и хвоя с успехом используются в медицине. А вот пройти процедуры с помощью такого веника осмелится не каждый. И отчасти эти скептики будут правы: использовать колючий веник может только бывалый парильщик. Новичкам придется набраться банного опыта в течение нескольких месяцев. Кроме того, он противопоказан людям с чувствительной кожей.

В Сибири одним из самых популярных считается пихтовый веник, часто использовали и веточки кедра. В условиях средней полосы проще всего найти ель - из нее тоже получается отличный хвойный веник. Процедура эта достаточно жесткая. Но если правильно обработать хвойный веник, польза от такого парения перевесит все ваши "мучения".

Для начала процедуры важно его очень хорошо распарить, чтобы иголки не повредили кожу. Для этого необходимо 20-25 минут. Кроме того, что жесткие ветки размягчатся, полезным окажется и аромат исходящий от горячей хвои: в ней содержится огромное количество фитонцидов. Они дезинфицируют воздух в парной. Самому банщику так же стоит разогреться в течение 7- 10 минут. Как уже говорилось ранее, использовать хвойный веник не рекомендуется людям с чувствительной кожей. Они могут воспользоваться целебными свойствами иголок, пройдя такую процедуру: запаренный веник завернуть в простыню и лечь на него спиной на полок. Даже бывалые банщики должны производить массаж еловыми вениками с большой осторожностью: удары должны быть несильными, хлесткими и без оттяжки.

О лечебных свойствах колючих веников говорить можно много. Массаж из них прекрасно помогает при болях в позвоночнике, заболеваниях дыхательных путей, неврастениях, усиливают кровообращение в мышцах и т.д. Каждое хвойное дерево уникально и обладает собственным запасом полезных свойств.

Сосновые веники

Самые популярные среди банщиков средней полосы и на северо-западе нашей страны. Сосна как лечебное дерево особенно полезно при лечении респираторных заболеваний. При первых признаках простуды такой веник окажет первую помощь заболевающему. Однако если на теле имеются какие-либо прыщи, сыпь, ранки, лучше отложить процедуры с сосновым веником до тех пор, пока они не заживут. В народе сосновые веники ценят и как первое средство при лечении радикулита.

Пихтовые веники

Прекрасный природный релаксант. Помогает снять внутреннее напряжение, расслабиться и успокоить нервную систему. Рекомендуется использовать его перед сном. Народные рецепты приписывают пихтовым веткам способность излечить от подагры.

Еловые веники

Будут интересны тем, кто борется с лишним весом. Считается, что они помогают избавиться от целлюлита. Такой эффект связан с тем, что еловые ветки обладают согревающим действием, и, значит, сжигание жиров на проблемных участках тела происходит быстрее. После процедур нужно укутать потеплее те места, где поработал еловый веник.

Еловый веник можно заготавливать в любое время года, но лучше всего в конце весны - начале лета, когда появляются молодые мягкие еловые веточки. Особенно важно соблюдать это правило тем, у кого чувствительная кожа.

Можжевеловый веник

Жалит такой веник не хуже крапивного, но к тому же еще и колючий, грубый. При неумелом использовании можжевеловым веником очень легко поранить кожу. Но все эти неудобства сторицей возмещаются пользой, которую приносит массаж таким веником.

По бактерицидным свойствам можжевельник не имеет себе равных. Недаром хирурги еще не так давно стерилизовали в можжевеловом масле нити для зашивания ран. Можжевеловый веник - отличное средство для лечения радикулита, паралича, невралгии, ревматизма, подагры. Противовоспалительные, бактерицидные, антисептические свойства можжевельника объясняются тем, что его хвоя содержит большое количество эфирного масла. Используя в парной можжевеловый веник, вы убережетесь от гриппа, простудных заболеваний. Даже такое опасное заболевание, как туберкулез, отступает перед этим невысоким вечнозеленым кустарником. Растет он в европейской части России, в Сибири, на Кавказе. Заготавливать и использовать можжевеловые веточки можно в течение всего года.

Кроме можжевельника обыкновенного достаточно распространен можжевельник казацкий. Его ветками и древесиной можно пользоваться без опасения, а вот плоды можжевельника казацкого ядовиты.

Срезать можжевельник нужно очень аккуратно, он растет медленно, его заросли плохо восстанавливаются.

И последнее: можжевеловый веник - хорошее средство при аллергии самого разного происхождения.

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Валентина Соломатина