5 распространенных ошибок при лечении простуды

Мы привыкли не обращать внимания на простуду или лечить ее подручными средствами, допуская множество ошибок и рискуя дождаться осложнений. Предлагаем ознакомиться с основными минусами самолечения

Ошибка 1 – переносить болезнь на ногах. Когда нет сил, всё валится из рук и надо бы вылежаться в тепле, многие пытаются жить в обычном режиме, ходят на работу и не забывают про дела по дому, забывая о том, что, если простуду вовремя и правильно начать лечить, она может пройти за два дня. А вот если переносить болезнь на ногах, то всё равно сляжете, но уже надолго – с высокой температурой и осложнениями.

Ошибка 2 – неразборчивость в средствах. Чтобы заглушить болезнь, мы порой готовы заливать в себя всё подряд. Но известно, что, если человек принимает два разных препарата, риск их непредсказуемого взаимодействия составляет 10 %, три препарата – 50 %, при использовании более пяти лекарств – возрастает до 90 %.

Так что чем меньше лекарств вы пьёте, тем безопаснее (и дешевле) лечение. Многие «раскрученные» рекламой препараты снимают лишь симптомы простуды – снижают температуру, уменьшают боль, но не устраняют причину болезни.

Ошибка 3 – не читаем инструкции. На разных людей лекарства действуют по-разному, и поэтому так важно внимательно прочитать инструкцию, ознакомиться с возможными побочными эффектами и соблюдать дозировку. Если после приёма препарата у вас появилась крапивница, зуд или высыпания, то, выпив его же через 2–3 месяца, вы можете получить шоковую реакцию. Также важно помнить, что астматикам нельзя пить аспирин и анальгин – они могут вызвать бронхоспазм. Препараты парацетамола противопоказаны людям, у которых была повреждена печень (желтуха, гепатиты, холециститы). В инструкциях ко всем современным препаратам указаны сроки безрецептурного приёма. Их превышать нельзя!

Ошибка 4 – приём антибиотиков. По данным различных исследований, в 20–50 % случаев назначение антибиотиков при ОРЗ является неоправданным. Бессмысленное и бесконтрольное использование антибиотиков опасно тем, что основные штаммы возбудителей становятся к ним более устойчивыми, и когда антибиотик действительно оказывается необходим, он уже, увы, не действует.

С другой стороны, если появились осложнения простуды – ангина или воспаление лёгких, без антибиотиков уже не обойтись. Но назначить их должен врач!

Ошибка 5 – домашние средства считаем безвредными. Очень часто при простуде рекомендуется полоскать горло ромашкой и календулой – действительно, средства достаточно эффективные. Но, если у человека аллергия на цветки и пыльцу растений, боль в горле от этих средств может только усилиться. Есть люди, которые не переносят ягоды малины (появляется крапивница). Значит, для предотвращения аллергической реакции им не следует заваривать даже лист малины – признанное противовоспалительное и потогонное средство. Важно правильно поставить диагноз: вы можете думать, что у вас «просто» кашель, и лечить его банками, а у вас уже развилась пневмония, при которой данная процедура категорически запрещена.

Если вы лечите простуду домашними средствами и не чувствуете улучшения через 2–3 дня, обращайтесь к врачу.

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Александра Дроздова