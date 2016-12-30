Как и когда правильно кушать фрукты
Древние предки человека, как выяснили учёные, питались преимущественно фруктами. Поэтому наш организм изначально приспособлен к употреблению фруктов. Однако, мало кто знает как их правильно употреблять, чтобы получить максимум пользы.
В основном, мы привыкли есть фрукты на десерт и пить фруктовые соки после еды, не догадываясь, что тем самым наносим себе вред.
Фрукты, съеденные после основного приема пищи, соприкасаются с ней и начинают бродить и закисать. Поэтому рекомендуется сделать перерыв после еды от 2 до 5 часов, в зависимости от того, что вы съели.
Лучше всего есть фрукты на завтрак, до обеда и в перерывах между едой. Любой приём пищи хорошо начинать с фруктов. Когда вы едите их на голодный желудок за 30 минут до еды, то это способствует, во-первых, снижению веса, а во-вторых, максимально усваиваются все витамины.
Вот несколько советов, которые помогут вам получать от фруктов максимальную пользу:
1. Не ешьте фрукты на полный желудок. Есть можно в любое время суток, но только не после еды.
2. После того, как вы съели какой-нибудь фрукт, подождите минут тридцать перед тем, как съесть что-нибудь другое.
3. Даже фрукты полезнее есть в первой половине дня. Они плавно повысят уровень сахара в крови и «разбудят» пищеварительную систему после ночного сна.
4. Старайтесь не есть фрукты со сложно перевариваемыми продуктами.
5. Бананы и авокадо относятся к тяжелой пище, так что лучше не есть их на ночь. Лучше всего съедать их в качестве послеполуденной еды, когда пищеварительная система будет к ним готова и при этом у нее будет время на переваривание этих продуктов.
6. Предпочитайте свежие фрукты консервированным — они содержат много сахара, а зачастую и химические добавки и при этом теряют практически все свои полезные свойства.Александра Дроздова